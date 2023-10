¿Te ha pasado alguna vez que has dejado un vaso de agua sobre una mesa de madera y al retirarlo has visto que ha quedado una marca blanca o blanquecina? Seguro que sí, y seguro que también te has preguntado cómo eliminarla sin dañar el mueble. Pues bien, existen algunos remedios caseros y sencillos que pueden ayudarte a devolverle el brillo y el color a tu madera. Toma nota porque estos son los mejores trucos para quitar las marcas de vasos de agua de la madera. Son infalibles.

Los trucos para quitar marcas de vasos de agua de la madera

Estos que te presentamos son cinco trucos infalibles para quitar marcas de vasos de agua de la madera, si lo aplicas correctamente

Pasta dental

La pasta dental es un producto que puede sorprenderte por sus múltiples usos en el hogar, entre ellos, quitar las marcas de agua de la madera, ya que contiene agentes blanqueadores y limpiadores que eliminan las manchas sin dañar el material.

Para usar este truco, solo tienes que aplicar una pequeña cantidad de pasta dental sobre la marca con un paño suave y frotar con movimientos circulares hasta que se aclare. Luego, limpia el exceso con un paño húmedo y seca bien la superficie.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un producto muy versátil que tiene muchas aplicaciones en el hogar, entre ellas, limpiar y desinfectar superficies. También puede servir para quitar las marcas de agua de la madera, ya que actúa como un abrasivo suave que elimina las impurezas sin rayar el material.

Para usar este truco, solo tienes que mezclar una cucharada de bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta. Luego, aplica la pasta sobre la marca con un paño suave y frota con movimientos circulares hasta que desaparezca. Después, limpia el exceso con un paño húmedo y seca bien la superficie.

Sal

La sal es otro ingrediente que no puede faltar en tu cocina y que también puede ayudarte a quitar las marcas de agua de la madera, ya que tiene propiedades absorbentes y desinfectantes que eliminan la humedad y las bacterias que pueden causar el deterioro del material.

Para usar este truco, solo tienes que mezclar una cucharada de sal con unas gotas de agua hasta formar una pasta. Luego, aplica la pasta sobre la marca con un paño suave y frota con cuidado hasta que se seque. Después, retira la sal con un paño húmedo y seca bien la superficie.

Vaselina

La vaselina es otro producto que puede ayudarte a eliminar las marcas de agua de la madera, ya que tiene propiedades hidratantes y lubricantes que penetran en las fibras del material y las restauran. Además, deja un acabado brillante y suave al tacto.

Para usar este truco, solo tienes que aplicar una capa fina de vaselina sobre la marca y dejarla actuar durante toda la noche. Al día siguiente, retira la vaselina con un paño seco y frota la superficie con otro paño limpio para darle brillo.

Cera de coches

La cera de coches es un producto que se usa para proteger y dar brillo a la carrocería de los vehículos, pero también puede servir para quitar las marcas de agua de la madera, ya que crea una capa impermeable que evita que la humedad penetre en el material y lo dañe.

Para usar este truco, solo tienes que aplicar una pequeña cantidad de cera sobre la marca con un paño suave y frotar con movimientos circulares hasta que se integre con la superficie. Luego, pasa otro paño limpio para eliminar el exceso de cera y darle brillo.

Estos son algunos de los mejores trucos para quitar las marcas de vasos de agua de la madera. Son infalibles si los sigues correctamente y si usas productos adecuados para cada tipo de madera. Así podrás mantener tus muebles como nuevos y evitar tener que comprar otros nuevos o restaurarlos profesionalmente.