Se acabaron las asquerosas manchas del váter con el truco más efectivo

¿Estás cansado de ver tu váter sucio y lleno de manchas? ¿Has probado todo tipo de productos químicos y no consigues eliminarlas? No te preocupes, tenemos la solución definitiva para que tu inodoro luzca como nuevo. Se trata de un truco casero, económico y ecológico que te sorprenderá por su eficacia. Solo necesitas dos ingredientes que seguro que tienes en casa. Toma nota porque te explicamos a continuación, el truco más efectivo para acabar con las manchas del váter.

El truco para limpiar las manchas del váter

Como mencionamos, dos ingredientes que seguro que tienes en casa, son lo que necesitas para eliminar las manchas del váter. Estos son el bicarbonato y el agua oxigenada.

El bicarbonato es un producto natural que tiene múltiples usos en el hogar, entre ellos, limpiar y desinfectar. El agua oxigenada, por su parte, es un potente blanqueador y desodorante que elimina las bacterias y los malos olores. La combinación de ambos crea una pasta que se adhiere a las manchas del váter y las disuelve sin esfuerzo.

Para aplicar este truco, solo tienes que seguir estos pasos:

Vacía el agua del váter con una escobilla o un cubo.

Crea una pasta a partir de 100 gramos de bicarbonato y dos cucharadas de agua oxigenada.

Aplica la pasta por toda la superficie del inodoro, especialmente en las zonas más sucias.

por toda la superficie del inodoro, especialmente en las zonas más sucias. Deja que actúe 20 minutos.

Frota con una esponja o un cepillo y aclara con agua.

y aclara con agua. Repite el proceso si es necesario hasta eliminar todas las manchas. Y si deseas activar el efecto blanqueador puedes rociar también un poco de limón.

Verás cómo tu váter queda reluciente y sin rastro de suciedad. Además, este truco también sirve para limpiar otras partes del baño, como la bañera, el lavabo o las baldosas.

Otros ingredientes para quitar las manchas del váter

Pero este no es el único truco casero que puedes usar para limpiar tu váter. Hay otros dos que también son muy efectivos y fáciles de hacer. Te los contamos a continuación:

Bicarbonato, vinagre y limón : Esta mezcla es ideal para eliminar la cal y el óxido que se acumulan en el inodoro. El vinagre y el limón son ácidos naturales que reaccionan con el bicarbonato y crean una espuma que limpia y desinfecta. Para usar este truco, solo tienes que verter una taza de vinagre, una taza de bicarbonato y el zumo de un limón en el váter y dejar que actúe durante media hora. Luego, frota con una escobilla y tira de la cadena.

: Esta mezcla es ideal para eliminar la cal y el óxido que se acumulan en el inodoro. El vinagre y el limón son ácidos naturales que reaccionan con el bicarbonato y crean una espuma que limpia y desinfecta. Para usar este truco, solo tienes que verter una taza de vinagre, una taza de bicarbonato y el zumo de un limón en el váter y dejar que actúe durante media hora. Luego, frota con una escobilla y tira de la cadena. Refrescos de cola o Coca-Cola: Puede parecer extraño, pero los refrescos de cola tienen un alto contenido en ácido fosfórico, que es capaz de disolver la suciedad y las manchas del váter. Solo tienes que vaciar una botella de refresco en el inodoro y dejar que actúe durante una hora. Luego, frota con una escobilla y tira de la cadena.

Con estos trucos caseros, podrás limpiar tu váter sin gastar mucho dinero ni dañar el medio ambiente. Pruébalos y verás cómo tu baño queda impecable.