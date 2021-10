La famosa saga de películas Star Wars atrapa a millones de personas en todo el mundo. Además de los fans, todos hemos descubierto secretos ligados a la lucha y la filosofía. Descubre las mejores frases y enseñanzas de Star Wars. ¿Cuáles son y por qué son importantes?

Si es que han pasado más de 40 años desde que la llamada “Guerra de las Galaxias” aquí en su momento desvela muchas aventuras, y ha dado pasión e ilusiones a diversas generaciones.

Las citas de Star Wars más inspiradoras e interesantes

El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Maestro Yoda

No importa cuánto hayamos peleado. Siempre he odiado verte partir. La Princesa Leia a Han Solo.

He recorrido esta galaxia de un extremo a otro, he visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza poderosa que lo controla todo. Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías. Han Solo a Luke.

¡Tú eras el elegido! ¡El que destruiría a los Sith, no el que se uniría a ellos! ¡El que vendría a traer el equilibrio a la fuerza, no a hundirla en la oscuridad! Obi-Wan Kenobi

El apego está prohibido. La compasión, por el contrario, que para mí no es sino el amor incondicional, es indispensable. Se puede decir que nos alienta a amar. Anakin Skywalker

Cuando nos fijamos en el lado oscuro, debemos ser cuidadosos… El lado oscuro mira hacia atrás. Maestro Yoda

Si sacrificamos nuestro código, incluso por la victoria, podemos perder lo que es más importante, nuestro honor. Obi-Wan

Por qué intuyo que hemos adoptado a otra lamentable forma de vida. Obi-Wan Kenobi. Frases y enseñanzas de Star Wars.

Creo que mis ojos son cada vez mejores. En lugar de una gran mancha oscura, veo una gran mancha de luz. Han Solo

Muéstrame otra vez el poder de la oscuridad… Y nada se interpondrá en tu camino. Kylo Ren

Yo mataba a los de tu clase cuando ser Jedi significaba algo. Jabba en huttés a Luke Skywalker

Miedo, ira, agresividad, el lado oscuro ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán. Yoda a Luke Skywalke