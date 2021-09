Este 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo 2021, reivindicando, que a pesar de la pandemia, se trata de uno de los motores económicos más destacados de España. Lo celebramos con las mejores frases para celebrar el Día Mundial del Turismo 2021. ¡Descubre cuáles son!

Este día tiene lugar para conmemorar el aniversario de la adopción de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo que se pronunciaron en 1970. Pero se dictó en 1980 celebrar esta jornada.

Las citas para conmemorar el día mundial del turismo 2021

El turismo no es una ciencia, no tiene una teoría general, por ello es un oficio y como tal no requiere de escuelas universitarias, sino de muy buenas escuelas de formación profesional. Ramón Martínez Fraile

El auténtico milagro no es caminar sobre las aguas o volar por los aires: es caminar sobre la tierra. Houeï Neng

Los actos de vandalismo contra sitios de patrimonialización o interés cultural pueden también representar un crimen, punto que no es estudiado por los especialistas del turismo dark. Derek Dalton

Cuando se viaja en avión solamente existen dos clases de emociones: el aburrimiento y el terror. Orson Welles

Si rechazas la comida, ignoras las costumbres, temes la religión y evitas a la gente, es mejor que te quedes en casa. James Michener

El auténtico viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener una mirada nueva. Marcel Proust

Una vez que te pica el bicho de los viajes no hay antídoto conocido, y sé que estaría felizmente infectado hasta el final de mis días. Michael Palin

El turismo moderno debe ser visto en toda su expresión y no reducirnos a sólo el servicio, ya que por cada nuevo cuarto hay varias casas nuevas, bancos de escuela y camas de hospital que deben ser ampliadas. Alfredo A. César Dachary

Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. Ralph Waldo Emerson

Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de inteligencia. Enrique Jardiel Poncela. Las frases para celebrar el Día Mundial del Turismo 2021

No vaciles nunca en irte lejos, más allá de todos los mares, de todas las fronteras, de todos los países, de todas las creencias. Amin Maalouf

Si deseas viajar lejos y rápido, viaja ligero. Quítate todas las envidias, los celos, el rencor, el egoísmo y el temor. Cesare Pavese

No me digas lo viejo que eres o lo bien educado que estás. Dime cuanto has viajado y te diré cuanto sabes. Mahoma