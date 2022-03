La escuchaste hasta la saciedad. De hecho es la canción por excelencia en muchas bodas por su romanticismo. Ya puedes saber el loquísimo significado de la canción que más cantaste en los 2000, entre muchas otras, claro. ¡Te sorprenderá!

Hablamos de la canción que tanto oíste ‘You’re Beautiful’ de James Blunt. En el programa de la televisión ITV The John Bishop Show, el cantante dio señas sobre este éxito y lo que sirvió de inspiración para escribirla.

El significado de la canción que más cantaste en los 2000

James Blunt dio a conocer que era estaba mirando a la novia de otra persona en el metro mientras estaba drogado. Fueron las palabras textuales de Blunt que ha destrozado, para muchos, lo que significaba esta romántica canción.

Con sentido del humor, el cantautor reveló esta verdadera inspiración, que dejó a todos sorprendidos y en seguida dijo que todos la ponen en sus bodas, siendo algo bonito, tras haber revelado el motivo de inspiración.

No es la primera vez que Blunt hace referencia al inicio de creación de la canción, puesto que en marzo de 2006, en el programa de Oprah Winfrey, Blunt dijo de la canción, «Es un poco triste. Era de ver a mi ex-novia en el metro de Londres con su nuevo hombre, que yo no sabía que existía. Él vio pasar toda su vida en ese momento, pero no hizo nada al respecto y no la he vuelto a ver desde entonces «.

Una canción de éxito

Todos recordamos este tema que hoy en día sigue siendo realmente destacable en muchos actos e incluso es la canción preferida de muchas parejas que se enamoraron gracias a ella.

‘You’re Beautiful’ fue número 1 en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Noruega, los Países Bajos e Italia en 2005, y posteriormente siguió en los primeros puestos. Además es repetida en diversos eventos, por lo que la seguimos oyendo actualmente.

En 2006, la canción ganó un Premio Ivor Novello para airplay. Ha vendido 625.000 copias en el Reino Unido, según lo declarado por el Oficial de la Compañía británica Gráficas, y 2.866 millones en los EE.UU. en noviembre de 2011.

Es más, es el sencillo más exitoso en los EE.UU y la única en alcanzar el Top 40 del Billboard Hot 100. En 2012, una nueva versión del sencillo fue publicado en Japón. Prueba de su éxito es de destacar que, en los Premios Grammy de 2007 la canción recibió tres nominaciones: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculino. Para el video, Blunt ganó el premio MTV al Mejor Video Masculino y Mejor Cinematografía.