La erupción del volcán de La Palma sigue su curso y los expertos continúan investigando hasta cuándo estará activo. A pesar de que no existe una posible respuesta para ello, sí son muchos científicos e investigadores que intentan adelantarse a los próximos pasos que tomará el volcán y las consecuencias que puedan traer en los próximos días.

Una de estas consecuencias será que la nube de dióxido de azufre que ha provocado la erupción llegará a la Península en los próximos días. Aunque la mayoría de expertos aseguran que no será peligrosa para la salud, la Península quedará cubierta por este dióxido de azufre el próximo viernes, 24 de septiembre.

Ha sido el investigador senior del Servicio de Monitorización Atmosférica Copernicus, Mark Parrington, el que ha señalado esta posibilidad que se dará el viernes. Copernicus, programa de observación de la Tierra perteneciente a la Unión Europea, se activó hace unos días para observar desde el cielo la evolución de la erupción del volcán de La Palma.

Según los cálculos del investigador, la nube de dióxido de azufre entrará este jueves por la Península a través de la Región de Murcia. Antes, esta nube se irá extendiendo a través de África, llegando a Marruecos y pasando después a la Península Ibérica.

Una vez entre por la Región de Murcia, la nube comenzará a cubrir toda la Península Ibérica, siendo el viernes como el día donde será más visible en todo el territorio español.

Predicted transport of sulphur dioxide from eruption of #CumbreVieja #LaPalma volcano🌋 over the next few days in the @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast initialized 20 Sept 12 UTC visualized by @Windycom https://t.co/YodDe37PUy #Lapalmaerupcion pic.twitter.com/JX00t1IVx6

— Mark Parrington (@m_parrington) September 21, 2021