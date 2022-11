Letra y significado del himno de Australia

El himno que representa a Australia se conoce por el nombre ‘Advance Australia Fair’ que se podría traducir como Avanza, bella Australia. Se convirtió en el himno oficial en el año 1984 y aquí te contamos todos los detalles sobre su letra, historia y orígenes.

La historia del himno de Australia

Este himno fue escogido a través de una votación donde también se encontraban otras dos composiciones ‘God Save The Queen’ y ‘Waltzing Matilda’. La primera de estas dos composiciones es conocida como el himno nacional de Inglaterra, pues Australia fue colonia inglesa durante mucho tiempo.

Finalmente, se escogió ‘Advance Australia Fair’ y tanto la letra como la música fueron compuestas por Peter Dodds McCormick en 1878. Era un músico australiano que nació en Escocia y entre su repertorio, se conoce que escribió más de 30 canciones patrióticas en honor a Escocia y a Australia.

Esta canción fue cantada por primera vez el 30 de noviembre de 1878 por Andrew Fairfax y tuvo una gran acogida, tanto es así que llegó a popularizarse y se publicó en el periódico Sidney Morning Herald, uno de los diarios más influyentes en Australia. Pasó a formar parte de la cultura y la identidad del país hasta convertirse en el himno oficial actual.

Letra del himno de Australia

Australians all let us rejoice

For we are one and free

We’ve golden soil and wealth for toil,

Our home is girt by sea:

Our land abounds in nature’s gifts

Of beauty rich and rare,

In history’s page let every stage

Advance Australia Fair,

In joyful strains then let us sing

Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross,

We’ll toil with hearts and hands,

To make this Commonwealth of ours

Renowned of all the lands,

For those who’ve come across the seas

We’ve boundless plains to share,

With courage let us all combine

To advance Australia fair.

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia fair.

Traducción del himno en español

Todos los australianos alegrémonos,

Porque nosotros somos uno y libres;

Tenemos un suelo dorado y la riqueza para el progreso,

Nuestro hogar está ceñido por el mar;

Nuestra tierra abunda en los dones de la naturaleza

De una belleza rica y excepcional;

En la página de la historia, en cada etapa

¡Avanza, justa Australia!

En las cepas alegres déjennos cantar:

¡Avanza, justa Australia!

Bajo de nuestra radiante Cruz del Sur,

Marcharemos con el corazón y las manos;

Para hacer a la Mancomunidad nuestra,

renombrada en todas las tierras;

Para los que llegan de los mares

Tenemos llanuras sin límites para compartir;

Con coraje reunámonos

Para avanzar, justa Australia.

En las cepas alegres luego vamos a cantar

¡Avanza, justa Australia!

Este himno busca exaltar los elementos que enorgullecen a los australianos de su tierra. Su naturaleza diversa y llena de matices y su identidad como país en el mundo. Es un himno alegre, que deja atrás las situaciones desagradables y se centra en la esperanza, la positividad y el orgullo, sin vanidad, por el país al que pertenecen.