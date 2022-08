¿Leche de avena o leche entera?: esta es la que tiene más calorías

Si la leche láctea normal ya no es suficiente para ti o tal vez no te sienta tan bien como en el pasado, te habrás dado cuenta de que en realidad no son pocas las alternativas de leche de origen vegetal para elegir. Ya sea leche o mejor dicho, bebida de almendras, soja, anacardos, o incluso arroz, las alternativas a la leche son abundantes; y cada una de ellas tiene beneficios únicos que no puedes obtener de la leche de vaca entera. En esta ocasión nos centraremos en la leche de avena en particular al comparar la leche de avena con la leche entera para averiguar, cuál de las dos tiene más calorías.

Calorías en la leche de avena y la leche entera

Una de las principales diferencias entre estas dos leches que seguro ya debéis saber, es que la leche de avena no contiene lactosa, es vegana y contiene menos grasas saturadas, colesterol y azúcar que la leche entera. La leche de avena también contiene fibra mientras que la entera, por otro lado, contiene más proteínas y vitaminas y minerales.

Esto hace que las calorías sean distintas en ambos casos y aunque claramente podemos decir que la leche de avena tiene menos que la leche entera, lo cierto es que en lo relativo en esta cuestión tampoco es que la diferencia sea abismal. En concreto, en una taza de leche de avena (unos 236 ml) pueden haber unas 130 calorías, mientras que en una taza de leche entera puede haber unas 146 calorías.

La leche entera tiene más calorías pero también más proteínas

Por ello, muchas personas suelen elegir la leche de avena por encima de la de vaca, cuando lo que buscan es una bebida que «engorde menos», pero no debemos olvidarnos que la leche a pesar de tener más calorías, más grasas y más azúcares que la de avena, también tiene más proteínas.

De este modo si eres una persona que cuida la línea, pero que además suele entrenar, seguro que valorarás una leche que tenga un buen nivel de proteínas dado que estas te van a servir para desarrollar y reparar el tejido muscular.

Si hacemos de nuevo la comparativa, tenemos que decir entonces que una sola taza de leche de avena contiene 1 gramo de proteína, mientras que una porción igual de leche de vaca contiene 7.9 gramos de proteína.

Ya sabes entonces qué la leche vegetal a partir de la avena es más saludable en algunas cuestiones y menos calórica, pero si le das importancia a las proteínas, la leche entera marca la diferencia y no parece tener rival.