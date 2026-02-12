Juré no ponerlos jamás, pero estos muebles de casa de mi abuela son tendencia en 2026: dan más luz y elegancia

Son tendencia los muebles de casa de mi abuela en 2026, aunque juré no ponerlos jamás, dan más luz y elegancia. Estamos ante una serie de detalles que pueden acabar de darnos una casa muy diferente, en estos días en los que cada elemento puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás queremos redecorar la casa, es importante tener en estos días un pequeño detalle que acabará marcando esta diferencia que puede ser esencial en casa.

Dan más luz y elegancia

Estos muebles de la abuela son tendencia en 2026

Los muebles de la abuela han acabado siendo tendencia en estos días, en especial en un momento en el que tocará volver a la calidad y sobre todo a un color que parece que será tendencia. Volvemos a la madera oscura después de años en los que el blanco reinaba.

Tal y como nos explican los expertos de Muebles Aparicio: «Ya se buscan espacios genéricos, sino hogares con carácter. El nogal, el cerezo y el roble teñido aportan una calidez visual que los tonos claros no pueden replicar. Ahora el oscuro es la base y el blanco proporciona la luz en pequeños detalles como la decoración. Profundidad visual: Los muebles en tonos oscuros actúan como puntos focales que anclan la decoración. Versatilidad: Combinan a la perfección con metales como el latón o piedras naturales como el mármol veteado».

Esta madera oscura tiene truco, en especial, si tenemos en consideración lo que nos dicen estos expertos para conseguir un espacio igual de grande:

El contraste es clave: Combina una mesa de comedor de nogal con textiles en tonos crema, arena o verde terracota.

Iluminación estratégica: Usa puntos de luz indirecta para resaltar las vetas naturales de la madera.

Paredes neutras: Mantén los fondos claros para que el mueble sea el verdadero protagonista.

Muebles a medida: te ayudamos a crear tu mueble a medida aprovechando al máximo el espacio sin recargarlo.

Desde el blog de Livitum van un poco más allá y nos aportan un plus de buenas sensaciones: «En la cocina, la madera oscura está ganando fuerza frente a los acabados lacados y las tonalidades claras. Su profundidad cromática aporta un aire sereno y sofisticado, ideal para quienes buscan cocinas que se perciban cálidas y lujosas a la vez. Combinada con encimeras de piedra clara o con griferías doradas, el resultado es maravilloso. En el salón, el nogal vuelve a ocupar el centro de la escena. Muebles de líneas puras, vitrinas o estanterías de esta madera generan una sensación de abrigo visual que contrasta muy bien con sofás en lino claro, cojines en terciopelo y bases metálicas en negro o bronce envejecido. También los dormitorios se benefician de este elegante material. Puedes aplicarlo en un bonito cabecero de madera oscura con mesillas a juego. Cabe destacar que la madera de este tipo favorece el descanso, especialmente si se acompañan de ropa de cama en tonos arena, verde grisáceo o azul humo. Incluso los baños, tradicionalmente reservados a materiales fríos, incorporan cada vez más muebles en madera oscura. Eso sí, siempre tratada con barnices resistentes a la humedad. Allí, el contraste con el mármol blanco o la cerámica satinada crea un efecto espléndido».