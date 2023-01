El juego de moda que ya ha desbancado a Wordle: así es Chronophoto

De entre los muchos juegos que triunfan para móviles y también en redes sociales, Wordle ha sido en los últimos años el «rey». Sin embargo, parece que su éxito comienza ahora a oscurecerse ya que otro juego ha llegado para hacerle sombra. Os presentamos a continuación Chronophoto, el nuevo juego de moda que llega para quedarse y que ya habría desbancado a Wordle como el más popular de todos.

Así es Chronophoto el nuevo juego de moda

Si quieres divertirte con un juego que puede llegar a ser incluso «adictivo» y con el que pasar un buen rato junto a amigos, tus hijos o tu pareja, debes probar Chronophoto que es ya el entretenimiento de moda que arrasará este 2023.

Un «sencillo» juego que tan sólo consiste en adivinar el año a partir de una foto. Puede ser en color o en blanco y negro, pero al margen de esto debes fijarte bien en detalles como la ropa de quienes aparecen o cómo son los coches o los edificios para adivinar el año en una barra de tiempo entre el 1900 y el 2020. Para cada foto deberás mover la barra hasta el año que consideres y darle a «submit» para comprobar si has acertado, te has pasado o te has quedado corto.

Los puntos que puedes conseguir en Chronophoto

Según lo cerca que estés de la fecha exacta, el juego te otorgará una determinada cantidad de puntos, siendo 1000 la puntuación máxima si aciertas el año. A partir de ahí se resta hasta los cero puntos , y ojo, porque el juego es bastante estricto. Una diferencia de quince años, aunque no parezca mucho, no te ayudará a conseguir ningún punto. El objetivo final es acercarse lo más posible a los 5.000 puntos. Y cuando acabes con la primera ronda de cinco fotos, puedes comenzar de nuevo si lo deseas.

Puedes tardar el tiempo que desees, pero también puedes ampliar la foto para fijarte mejor en sus colores, su textura o sus detalles. Desafortunadamente, una vez que haya terminado la ronda , no hay una manera fácil de compartir sus resultados en las redes sociales.

Parece un juego simple pero precisamente, es su simpleza lo que lo ha convertido en uno de los juegos que más se recomiendan en redes sociales. Lo malo es que no se puede descargar, de momento, en forma de app sino que tenemos que conformarnos con jugar a través de su web: chronophoto.app.