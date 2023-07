Hacen trampas: cómo salir airoso de estas 7 preguntas en una entrevista de trabajo

Si te encuentras en búsqueda activa de empleo, que te llamen de una empresa para una entrevista es una muy buena noticia. Ahora bien, si realmente quieres conseguir el puesto, es fundamental que vayas bien preparado a la mima. Hay muchísimas preguntas que te pueden hacer, así que, además de planificar lo que vas a decir acerca de tu formación y experiencia, debes saber cómo reaccionar ante las cuestiones más inesperadas. Tienes que ser capaz de hacerlo de forma relajada, con autoconfianza y seguridad en ti mismo para transmitir una buena imagen al entrevistador.

¿Cuántos años tienes?

Por sorprendente que parezca, que te pregunten por tu edad durante un proceso selectivo no es adecuado, así como cualquier cuestión relacionada, como por ejemplo el año en el que terminaste los estudios. Puedes comentarle de forma educada al entrevistador que tu edad no afecta a tu desempeño ni al compromiso con la empresa.

¿Cuál es tu estado civil?

Esta es una de las preguntas más inesperadas que pueden surgir en una entrevista de trabajo. A veces, las compañías prefieren trabajadores que no estén casados o sin cargas familiares. Recuerda que puedes negarte a responder a esta cuestión, enfatizando que no es adecuada y que no se puede discriminar a nadie por esa cuestión.

¿Cuál es tu ideología política?

Debes saber que esta tampoco es una pregunta que tenga cabida en una entrevista de trabajo. No solo es ilegal porque compete a la vida privada de cada persona, sino que es completamente irrelevante para el puesto.

¿Cuánto pesas / mides?

Es cierto que hay algunos trabajos, como por ejemplo el de tripulante de cabina, en el que exigen una altura determinada. Sin embargo, para otros puestos ni el peso ni la altura son relevantes, así que preguntar por ellos es ilegal.

¿Qué religión practicas?

En una entrevista de trabajo nunca deberían preguntarte qué religión practicas. Si lo hacen, responde que esa información es privada y que se trata de una pregunta con carácter discriminatorio.

¿Sufres alguna enfermedad?

Tampoco es permisible ni ético que te pregunten por tu salud, física o mental, en una entrevista de trabajo. Por lo general, la gran mayoría de las empresas realizan sus revisiones médicas a lo empleados. Ahora bien, en caso de que presentes alguna discapacidad, sí es necesario que destaques este dato.

¿Quieres tener hijos?

Entre las preguntas que nunca se deben plantear en una entrevista de trabajo está la relacionada con la paternidad o la maternidad. Puedes negarte a responder, alegando que esa información privada y se trata de una cuestión ilegal.