Giro de 180º en bares y restaurantes: si estás acostumbrado a pedir de esta forma vas a tener que pagar un extra

Si estás acostumbrado a pedir de esta forma vas a tener que pagar un extra, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en un giro radical de bares y restaurantes. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser clave en estos días en los que todo puede acabar siendo esencial. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible, será mejor que nos empecemos a preparar por un cambio de ciclo que puede ser esencial que tengamos en cuenta.

España es un país de bares y restaurantes en el que deberemos empezar a pensar en algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Esta forma de pedir será mejor que tengamos en cuenta lo que realmente puede cambiar por completo. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por lo que está por llegar, este giro radical en bares y restaurantes nos afectará de lleno. Este giro radical en bares y restaurantes puede ser clave que tengamos en cuenta.

En bares y restaurantes llega un giro de 180º

Un importante giro de 180º está a punto de llegar, con ciertas peculiaridades que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Por lo que, quizás hasta ahora no teníamos en mente determinadas situaciones que, sin duda alguna, serán esenciales.

Es hora de poner sobre la mesa la forma en la que vamos a los bares y restaurantes en tiempos de crisis. Todo ha aumentado de precio, pero los sueldos no han subido. Podremos empezar a tener en cuenta algunos detalles que quizás hasta la fecha desconocíamos de una manera muy distinta. Por lo que, quizás, no sabíamos lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.

Esta forma en la que podremos empezar a prepararnos para dar algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de poner en mente algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Este giro de 180º puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de empezar a pedir de una forma diferente o ver este suplemento que llegará en estos días.

Vas a tener que pagar un extra si estás acostumbrado a pedir de esta manera

Pedir de esta manera puede ser un problema o suponer un extra. En especial, si estamos ante un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Será el momento de apostar claramente por esta situación que puede cambiarlo todo por momentos.

Pedir platos para compartir puede tener un suplemento, es quizás una manera de ahorrar que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos supondrá un plus en estos días que tenemos por delante.

En Austria han abierto el debate, tal y como explican en el medio Merkur: «Lo que antes era algo natural, ahora cuesta dinero en efectivo: un plato adicional para compartir la comida puede costar hasta ocho euros en los restaurantes austriacos. El llamado «plato de ladrones» provoca discusiones acaloradas, y posiblemente también una factura más alta en las vacaciones en Austria. Ernst Pühringer, presidente de la división de turismo de Salzburgo y él mismo restaurador, resume la frustración de sus colegas en Heute.at: «Es simplemente una costumbre que ha degenerado». El anfitrión del Gasthof Hölle cobra 1,80 euros por plato adicional y explica: «Poco después del coronavirus, esto se ha naturalizado».

Siguiendo con la misma explicación: «El problema: los grupos de diez personas a menudo solo piden cinco platos principales, pero piden cinco platos vacíos adicionales. Un modelo de ahorro para los huéspedes, un negocio con pérdidas para la gastronomía. «Simplemente tienes que lograr una facturación que encaje», justifica Pühringer la tarifa. Una medida es el plato de ladrones con recargo, que por cierto también aparece en Italia. Mientras tanto, la práctica se ha establecido en todos los estados federales austriacos, cada vez más posadas recurren a esta medida. «La gente ha dado por sentado el servicio y el rendimiento a un precio muy bajo», dijo el portavoz gastronómico vienés Peter Dobcak en la revista de la industria falstaff en agosto. La presión de los costes obliga a los restauradores a «soluciones creativas». Esto también incluye una «tarifa por no presentación» si los clientes revientan sus reservas».

Este paso puede llegar a España, aunque, de momento, cada plato que parece que llega puede acabar siendo una novedad destacada en estos días que tenemos por delante.