El fácil truco para eliminar las manchas de maquillaje, según la experta en limpieza Lara Varo: «Es mano de santo»

Eliminar las manchas de maquillaje es posible

Esta experta en limpieza nos permite acabar con una de las manchas más comunes, las de un maquillaje que puede convertirse en un elemento que, sin duda alguna deberemos empezar a tener en consideración. Estas terribles manchas pueden desaparecer en un momento con la llegada de una serie de detalles que, sin duda alguna, podemos empezar a tener en estos días.

Este es el truco de la experta en limpieza Lara varo

Tal y como nos explica: «El jabón Lagarto es mano de santo para quitar las manchas de maquillaje». Un elemento que quizás deberemos empezar a tener en cuenta, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible.

Los expertos de Primor nos dan algunos consejos claves para poder conseguir aquello que queremos, evitar estas manchas de maquillaje en la ropa que pueden darnos algún que otro disgusto:

Primero, recuerda siempre maquillarte antes de vestirte, sobre todo si vas a llevar ropa clara. Esto te ayudará a evitar que cualquier producto, ya sea base, sombra o lápiz labial, termine en tu ropa y te haga decir «¡nooo, no me lo puedo creer!» cuando más lo necesitas. ¡Y no hay vuelta atrás cuando eso pasa!

Un truco infalible es usar una toalla o capa protectora cuando apliques productos en polvo, como el rubor o la sombra de ojos. No te imaginas la cantidad de veces que el polvo vuela y acaba en tu ropa. Con este gesto tan sencillo, evitarás que se cuele una mancha inesperada.

Y si eres de las que siempre lleva mil cosas en el bolso (como yo), las toallitas desmaquillantes son tu mejor amiga. Son perfectas para esas emergencias fashion en las que el lápiz labial termina fuera de su sitio o una gotita de base se escapa por el camino. ¡En menos de un segundo, el desastre está solucionado!

Por último, lo más importante: ¡actúa rápido! Las manchas, en el maquillaje como en la vida, no esperan. Cuanto más rápido te pongas manos a la obra, más fácil será eliminarlas. Así que no lo dudes ni un segundo y limpia lo antes posible para que el drama no sea mayor.

