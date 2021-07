Este pasado sábado, 3 de julio, la Unión Europea marcó como fecha el día de retirada de los plásticos más contaminantes del planeta. Platos, cubiertos, bastoncillos, pajitas y envases de polietireno han pasado a mejor vida desde este pasado sábado y jamás volveremos a encontrarlos en tiendas o bares para su utilización.

Aunque todavía la ley no está todavía pasada al ordenamiento jurídico, el Gobierno de España recalcó este sábado que la medida entraría en vigor desde la fecha marcada por las autoridades europeas, el 3 de julio de 2021.

Con esta medida, la Comisión Europea trabaja para que se retiren del mercado los productos que son de usar y tirar, plásticos que son muy difícil de reciclar y que dejan una profunda huella en nuestro entorno.

Fue hace un mes cuando Bruselas ya advirtió a los estados miembros que armonizaran poco a poco esta retirada para que la población no se encontrara con problemas los días posteriores a la prohibición de estos plásticos poco recomendables para el medio ambiente.

Fue el 5 de junio de 2019 cuando la Directiva de la Unión Europea marcó esta fecha para la retirada en todos los países de la unión y dejando claro que queda prohibida la venta de cualquier producto fabricado con plásticos oxodegradables, microesferas de menos de 5 milímetros, bastoncillos, cubiertos, platos, recipientes de poliestireno y vasos de este mismo material.

