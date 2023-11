A la hora de comer debemos tener en cuenta que no solo tendrán efectos estos alimentos en nuestro cuerpo, también nos pueden hacer oler mal. El olor corporal es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Para evitarlo, no solo nos sirve una correcta higiene, que es fundamental, también debemos vigilar lo que comemos, para que no haya ninguna duda. La comida tiene efectos directos en el olor corporal, por lo que es importante no comer determinados ingredientes o acabarás oliendo mal, sin quererlo o desearlo. A partir de ahora evitarás algunas comidas durante una cita importante.

Lo que comes tiene efectos sobre tu olor corporal

Algo que quizás no sabíamos o sí, dependiendo de las veces en las que hemos notado un olor extraño que quizás no sabíamos de donde viene. Es importante conectar directamente con nuestros olores para que, de esta manera evitar algunos de los que pueden hacernos daño.

A nadie le gusta oler mal, pero a veces nos parece inevitable. Por mucho que nos hayamos preparado para salir y enfrentarnos a una cita importante, una mala comida puede haber estropeado esta magnífica primera impresión. Para conseguir que nuestro cuerpo huela siempre bien, debemos evitar determinados ingredientes.

No todas las pieles huelen igual. Ya has notado que el efecto del sudor o la colonia que te pones hace cambiar tu olor. Eso se traduce en un cambio de ciclo que debes tener en cuenta. Es importante conectar directamente con todo lo que nos pasa y en especial con algunos cambios que podemos notar casi de inmediato.

Si en el menú incluyes alguno de estos alimentos, acabarás oliendo mucho peor de lo esperado. Es un proceso natural al que tendrás que enfrentarte en mayor o en menor medida, dependiendo de tu tipo de piel y de la manera de enfrentarte a cada cambio que sufres en ella.

Estos son los alimentos que no debes comer para no oler mal

El ajo es quizás uno de los alimentos que más hace oler mal y no solo el aliento, sino también el sudor. El motivo principal es que contiene sulfóxidos que inciden de forma negativa en nuestro olor corporal. Es un ingrediente que seguro que incluyes quizás en mayor medida de lo que imaginas y que tiene una relación directa en tu olor corporal.

El otro gran aliado de un olor corporal fuerte es la cebolla. Contiene unos ingredientes similares que hacen que tengamos un olor más potente y con el que nos enfrentamos en mayor o en menor medida.

El alcohol o las carnes rojas también influyen en el mal olor. Por lo que si tienes una cita mucho cuidado con lo que pides. Estos alimentos pueden potenciar el mal olor corporal que sale a la luz a través de un sudor que puede acabar de golpe y porrazo en una noche romántica.

El café es un potenciador del mal olor corporal. Quizás una de las bebidas más consumidas del mundo, aunque no podemos vivir sin él, es un potente potenciador de nuestro olor corporal, por lo que es importante estar muy pendiente de las tazas de café de las que disfrutamos durante el día.

Los espárragos son también responsables de un olor intenso. Si no quieres oler fuerte, intenta no comer espárragos son la mejor manera de conseguir que tu olor cambie por completo. Es mejor incluir otro tipo de verdura en caso de tener un compromiso. Aunque son buenos diuréticos, al igual que el café, quizás es mejor no comerlos en determinados momentos importantes.

Estos son algunos de los alimentos que acaban provocando mal olor, consúmelos con moderación en la medida de lo posible si tienes una cita.