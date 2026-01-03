Éste es el ranking de países más visitados del mundo en 2025: descubre en qué puesto está España

En 2025, el turismo internacional confirma su plena recuperación tras la crisis provocada por la pandemia y los años de incertidumbre geopolítica y económica. El último balance anual publicado por la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas (ONU Turismo), a través de su Barómetro Mundial, dibuja un mapa claro de los países más visitados del mundo en 2025 y del comportamiento de los viajero. Europa mantiene su hegemonía como principal región receptora, Asia acelera su recuperación y América conserva su posición, mientras África y Oriente Medio muestran signos de crecimiento sostenido.

En este contexto, Francia vuelve a situarse como el país más visitado del mundo, seguida muy de cerca por España. «El gasto total de los turistas internacionales hasta noviembre de 2025 ascendió a 126.707 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,9% respecto al mismo periodo de 2024, según los datos que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra ya es superior a todo el gasto acumulado entre enero y diciembre del año pasado, que ascendió a 126.282 millones de euros. En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en los primeros once meses de 2025, la cifra supera los 91,4 millones, con un crecimiento del 3,4% en relación al mismo periodo del año anterior. Canarias fue el destino principal de los turistas internacionales en noviembre, con 1.461.395 visitantes y un crecimiento interanual del 0,9%, seguida de Cataluña y Andalucía», detalla el Ministerio de Industria y Turismo.

Los países más visitados del mundo en 2025

Europa sigue siendo, con diferencia, la mayor región destino del planeta. Entre enero y septiembre de 2025, el continente recibió 625 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 4 % respecto al mismo periodo de 2024.

10. Reino Unido – 39,4 millones de viajeros

Cuando pensamos en el Reino Unido, Londres es lo primero que viene a la mente; pero hay mucho más. La campiña inglesa, con sus, invita a perderse colinas suaves y pueblos pintorescos. Por su parte, Escocia deslumbra con sus castillos e historia milenaria, Gales sorprende con sus rutas costeras, e Irlanda del Norte fascina con sus acantilados.

9. Alemania – 39,6 millones de viajeros

Berlín, con su vibrante vida cultural y sus museos, refleja el pasado reciente y la creatividad contemporánea. Múnich, Hamburgo y Colonia aportan una mezcla de arquitectura, cultura y gastronomía. Por su parte, paisajes como la Selva Negra transportan a los viajeros a un cuento de hadas.

8. Tailandia – 39,8 millones de viajeros

Tailandia es un país que se siente con todos los sentidos. Bangkok deslumbra con sus templos dorados, mercados vibrantes y calles llenas de vida. Más al norte, las montañas y las antiguas ruinas de Ayutthaya ofrecen un viaje al pasado.

7. México – 45,0 millones de viajeros

México es un país que sorprende en cada rincón. Ciudad de México mezcla historia y modernidad, mientras que las zonas arqueológicas y ciudades coloniales cuentan historias de civilizaciones milenarias. Asimismo, las playas de la Riviera Maya, Cancún o Baja California son un paraíso para quienes buscan sol y mar.

6. Turquía – 51,2 millones de viajeros

Entre Europa y Asia, Turquía combina historia, cultura y paisajes únicos. Estambul, con sus mezquitas, bazares y palacios, transporta a otra época. Capadocia fascina con sus formaciones rocosas y paseos en globo.

5. Italia – 64,5 millones de viajeros

Italia es un museo al aire libre. Roma, Florencia y Venecia son solo el inicio: costas bañadas por el Mediterráneo, volcanes como el Vesubio, pueblos históricos y una gastronomía que conquista a los viajeros.

4. China – 65,7 millones de viajeros

China es inmensa y diversa, y en 2025 fue uno de los países más visitados del mundo. Megaciudades como Pekín y Shanghái conviven con desiertos, montañas y selvas. La Gran Muralla, los Guerreros de Terracota y los paisajes del Yangtsé hacen que cada viaje sea diferente. Su recuperación turística en 2025 ha permitido que el país vuelva a ser un destino estrella.

3. Estados Unidos – 79,3 millones de viajeros

Desde Nueva York y Los Ángeles hasta parques nacionales como Yellowstone o el Gran Cañón, hay un mundo dentro del país. Carreteras legendarias, ciudades vibrantes y naturaleza salvaje lo convierten en un destino que combina aventura y entretenimiento.

2. España – 83,7 millones de viajeros

De Barcelona a Sevilla, de Atapuerca a la Alhambra, el país ofrece un abanico de experiencias que va del arte al sol, del ocio urbano a la tranquilidad rural.

«El número total de asientos previstos en vuelos internacionales hacia España para el mes de enero de 2026 se sitúa en 8,3 millones, según datos publicados hoy por Turespaña. En comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se ofertaron 7,9 millones, el incremento interanual es del 5,3%. Comparando las previsiones con los datos registrados a fecha equivalente de 2025, enero proyecta un buen comportamiento para los principales mercados emisores, salvo Alemania, mientras que destacan Turquía, República Checa y Polonia, con crecimientos superiores al 20%».

1. Francia – 89,4 millones de viajeros

Francia revalida su liderazgo. París, Versalles, Mont Saint-Michel y los Alpes se suman a costas mediterráneas y atlánticas que enamoran. Su gastronomía, su historia y su arte hacen que cada viaje sea único.