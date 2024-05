Este precioso pueblo a una hora de Madrid esconde una desconocida ciudad romana

¿Sabías que a una hora de Madrid hay un pueblo que alberga una impresionante ciudad romana? Se encuentra en la provincia de Cuenca y es un destino fantástico para una excursión de día desde la capital. Si no tienes plan para este fin de semana, puedes animarte a descubrir el parque arqueológico más importante de la Meseta. Se trata de uno de los conjuntos más importantes no solo de Castilla-La Mancha, sino de too el país.

Y es que entre los restos excavados se han hallado multitud de edificios públicos que tuvieron una gran relevancia durante el Imperio Romano. El conjunto de las «ruinas de Cabeza de Griego» está declarado Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural.

Parque Arqueológico de Segóbriga

«Segobriga es un yacimiento singular para entender las características urbanas de este período al no contar con ninguna ciudad actual superpuesta. A ello se suma el paisaje circundante, que se ha mantenido prácticamente intacto desde época romana, ayudando a contextualizar y entender la ciudad, su espacio extramuros y el territorio»

Hablamos del Parque Arqueológico de Segóbriga , cuya existencia se conoce desde mediados del siglo XVI. Los hallazgos arqueológicos se produjeron en 1760 en el cerro de Cabeza de Griego y actualmente se conservan varios monumentos de gran interés:

Teatro : su construcción se remonta al año 78 d.C, en tiempos del emperador Vespasiano. La gradería está bien conservada, y la antigüedad se dividía en tres partes.

: su construcción se remonta al año 78 d.C, en tiempos del emperador Vespasiano. La gradería está bien conservada, y la antigüedad se dividía en tres partes. Muralla y puerta principal : la ciudad romana de Segobriga estuvo rodeada por una muralla de 1.300 metros de longitud construida en el año 50 a.C.

: la ciudad romana de Segobriga estuvo rodeada por una muralla de 1.300 metros de longitud construida en el año 50 a.C. Foro : el centro cívico fue diseñado con planta cuadrangular y se levantó en el año 15 a.C, en época de Augusto. Era el espacio más representativo de la ciudad.

: el centro cívico fue diseñado con planta cuadrangular y se levantó en el año 15 a.C, en época de Augusto. Era el espacio más representativo de la ciudad. Termas: se construyeron en el siglo I d.C para el esparcimiento, la higiene y los negocios. Fue el conjunto de baños de mayor tamaño que tuvo la ciudad.

Visita

El Parque Arqueológico de Segóbriga pone a disposición de los visitantes un servicio de audioguía para comprender lo diferentes puntos de la visita, así como una aplicación para dispositivos Android que ayuda, a través de la realidad aumentada, a conocer cómo era la ciudad durante el Imperio Romano.

El horario de invierno (del 1 de octubre al 31 de marzo) es de marte a domingo de 10:00 a 18:00 horas. El tiempo medio de la visita es de 2 horas. La tarifa general es de 6 euros y la reducida de 3 euros.