Este es el bar de Madrid que está entre los mejores del mundo

Hace unos días conocíamos los The World’s 50 Best Bars 2022, entre los que hay diversos españoles. Londres sigue acaparando muchos de estos bares premiados y también Nueva York si tenemos en cuenta las diversas ciudades. Y también hay un bar de Madrid entre los mejores del mundo.

España cuenta con bares destacados en esta lista. Empezando por el que ha quedado como el mejor del mundo, Paradiso, en Barcelona, también el Sips y el Two Schmucks, en la ciudad condal. Mientras que en el número 15 de la lista de los mejores bares del mundo está Salmon Guru, de Madrid.

Cómo es el bar de Madrid que está entre los mejores del mundo

Salmon Guru es un bar distinto e inusual. Ellos se definen como una de las mejores coctelerías del mundo en el barrio de las Letras en Madrid. “En nuestro local sabes que va a pasar algo que te va a sorprender”.

De igual forma que muchos otros espacios parecidos, es un lugar para la experimentación. Así que también tienen un laboratorio, un espacio para crear, con sus propias reglas. La revolución en coctelería, pero también en comida. Buscan así ofrecen una experiencia completa.

Desde la web comentan que «En nuestro espacio se prescriben recetas líquidas, donde la felicidad está a un cóctel exacto de distancia, viajando en cocteleras llenas de historias pasadas y futuras, y donde todo está hecho a tu medida siempre que nos des lo único que te pedimos: tu tiempo».

Este lugar destaca por su espacio, la decoración, la imaginación con la que crean sus cócteles y su innovación. Por lo que no es de extrañar que ocupe un lugar preferencial dentro de estos premios, en los mejores bares del mundo. En todo caso, si no has ido ya, entonces debes acercarte y conocerlos de cerca.

Además es un lugar para comer, la gastronomía de Salmon Guru es una mezcla de sabores exóticos e inusuales con los que se crea una composición sabrosa, diferente y, sobre todo, original.

Platos de fusión muy originales y que valen la pena. Así son los indicados para acompañar a los cócteles que aquí elaboran de forma realmente única.

La lista se crea con los votos de la academia de The World’s 50 Best Bars, que cuenta con más de 650 expertos en bebidas con una paridad de género del 50/50, incluidos reconocidos/as bármanes, consultores y consultoras, críticos y críticas de bebidas y especialistas en cócteles de todo el mundo.