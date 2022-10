Estos son los mejores bares del mundo: el primer es del país

Se han dado a conocer los mejores bares del mundo en una nueva edición del The World’s 50 Best Bars 2022. En el 14º año de la ilustre lista, revelada por primera vez fuera de Londres, los premios unen a la comunidad mundial de bares en reconocimiento a los barmans, propietarios de bares y marcas a la vanguardia de la escena internacional de la coctelería.

The World’s 50 Best Bars 2022 incluye bares de 26 ciudades y si bien Londres agrupa varios bares ganadores, España también.

Los mejores bares del mundo

El bar Paradiso de Barcelona ocupa el puesto No.1 al ser nombrado The Best Bar in Europe y The World’s Best Bar. Es importante porque se trata de la primera vez que este premio se concede a un bar fuera de las capitales históricas de la coctelería, Nueva York y Londres.

En el barrio del Born, Paradiso ofrece una visión verdaderamente magistral del bar clandestino, combinando técnica, precisión y creatividad con un inquebrantable sentido de la diversión. Las firmas de Paradiso, como el Supercool Martini, utilizan ginebra «superenfriada» para construir un iceberg en el vaso antes de adaptar el producto final en la mesa para una experiencia personal única.

Mark Sansom, Director de Contenidos de The World’s 50 Best Bars, afirma: «El hecho de que esta sea la primera vez que coronamos a un bar fuera de Nueva York o Londres como The World’s Best Bar es un testimonio de los enormes logros de Giacomo, Margarita y su equipo. Desde que fue nombrado One To Watch en 2017, un año después de su apertura, Paradiso ha sido un fijo de la lista 50 Best, mejorando su clasificación año tras año”.

Londres recupera su posición como capital europea de la coctelería con un total de cinco bares en la lista. Tayēr + Elementary se mantiene en el No.2, con Connaught Bar en el No.8 y la reentrada de Swift en el No.30.

En la ciudad anfitriona, Barcelona, no sólo el Paradiso ha subido dos puestos hasta el No.1 para ser nombrado el mejor del mundo, sino que le acompañan en el top 10, el Sips en el No.3, y el Two Schmucks en el No.7, que ha subido 4 puestos. En el resto de España, el Salmon Guru de Madrid ocupa el No.15.

Lista de los 10 mejores bares del mundo

1 Paradiso Barcelona

2 Tayēr + Elementary London

3 Sips Barcelona

4 Licorería Limantour Mexico City

5 Little Red Door Paris

6 Double Chicken Please New York

7 Two Schmucks Barcelona

8 Connaught Bar London

9 Katana Kitten New York

10 Alquímico Cartagena