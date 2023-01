Esta es la hora exacta para dejar de comer y adelgazar

La alimentación es uno de los factores que más debes cuidar en tu vida, y tan importante es lo que comes como la forma en que lo comes o a qué hora, ya que la suma de todo es lo que te hará tener buenos hábitos y, en caso de que sea lo que buscas, perder peso. Te contamos a qué hora dejar de comer para adelgazar y que así tanto tu alimentación como la pérdida de peso sea mucho más efectiva… ¡te cambiará la vida!.

Cuando quieres adelgazar es muy importante conocer al dedillo todas las pautas más recomendables para lograrlo con éxito, tanto de los alimentos que debes ingerir como los que no, o incluso cómo combinarlos o en qué momento del día comer unos y otros, ya que todo contribuye a ayudarte a lograr el objetivo (o a que no lo puedas lograr si lo haces las pautas que sigues son incorrectas).

¿A qué hora dejar de comer para adelgazar?

Una alimentación saludable y equilibrada es aquella en la que tomas todas las comidas del día con platos o snacks saludables, con algún caprichito de forma ocasional, pero sin duda la gran mayoría de lo que ingieras debe ser saludable, o la pérdida de peso no llegará. Cuando comes o cenas tarde se aumenta la resistencia a la insulina y se produce en el metabolismo una alteración del equilibrio hormonal, lo que resta efectividad a la pérdida de peso.

Varios investigadores de Harvard han realizado un estudio en el que 16 personas con sobrepeso probaban dos horarios de comida diferentes siguiendo dietas idénticas durante seis días seguidos. Todos los participantes del primer horario desayunaron, almorzaron y cenaron de forma que terminaron la última comida 6 horas y media antes de acostarse, mientras que los del segundo horario terminaron 2 horas y media antes de acostarse.

Durante los días que duró el estudio, los investigadores midieron las hormonas reguladoras del apetito, el gasto de calorías, la temperatura corporal y las células grasas de los participantes, y quedó claro que comer más tarde aumentaba el hambre de los participantes, disminuyendo además la cantidad de calorías quemadas y promoviendo el almacenamiento de grasa, efectos que repercutirían además en propiciar un aumento de peso.

Quedó claro tras el estudio que lo recomendable es cenar unas 6 horas antes de irse a la cama, algo que por ejemplo en España no se cumple prácticamente en ningún caso ya que se suele cenar tarde, sobre las 9-10 de la noche, por lo que habría que acostarse a las 3 de la mañana para cumplir ese hábito. Resulta más sencillo cumplirlo en Estados Unidos o Reino Unido, donde se suele cenar a las 6 de la tarde, por lo que a media noche ya podrías acostarte. Es importante que tengas en cuenta que, aunque no pasa nada si un día cenas tarde y te acuestas al poco tiempo, lo recomendable es no tenerlo como hábito.