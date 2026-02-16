Ésta es la función oculta de las rayas de las toallas de baño: no es sólo decorativa y poca gente lo sabe

Las toallas son un elemento imprescindible en el baño y, cuando vamos a comprarlas, prestamos atención a la textura, el color y el diseño. Sin embargo, hay detalles que pasan completamente desapercibidos, pero tienen una gran importancia tanto en el diseño como en la durabilidad de las toallas, como las rayas horizontales que se encuentran cerca del borde inferior. Pocas personas saben que su función no es sólo decorativa y que influyen en su funcionalidad y vida útil.

Estas franjas reciben el nombre de «bordes dobby» y suelen ser de tejido más denso que el resto de la toalla. Aunque solemos pasarlos por alto, estas franjas fortalecen los bordes de las toallas, evitando que se deshilachen, se enrollen o pierdan su forma con el tiempo. Gracias a ellas duran mucho más tiempo en perfectas condiciones, lo que supone un gran punto a favor tanto para el medio ambiente como para nuestro bolsillo. Además, este patrón hace que sea más fácil colgarlas en el tendedero.

¿Para qué sirven las rayas de las toallas de baño?

El término dobby tiene su origen en un telar que permite tejer patrones simples y geométricos de manera repetitiva, el cual nació a mediados del siglo XIX. Gracias a su mecanismo, es posible la creación de las franjas decorativas que se encuentran cerca del borde inferior de las toallas, embelleciéndolas y mejorando su funcionalidad.

Guía de compra

Elegir la toalla adecuada puede parecer sencillo, pero hay varios aspectos que conviene tener en cuenta:

Lo primero y más importante es elegir adecuadamente el material de la toalla, ya que de ésto va a depender su durabilidad y capacidad de absorción. El algodón es el material por excelencia, ya que ofrece una buena absorción y suavidad. Asimismo, el bambú es cada vez más popular gracias a sus propiedades antibacterianas.

El gramaje hace referencia a la cantidad de algodón por metro cuadrado de la toalla. Lo ideal es que tengan entre 400 y 600 g/m² para disfrutar de una gran suavidad y una buena capacidad de absorción. Las toallas con un gramaje superior a 600 g/m², son muy suaves y absorbentes, aunque tardan más en secarse.

Existen diferentes tipos de toallas, cada una con un tamaño específico según su uso. La toalla de tocador tiene un tamaño de 28×30 cm, ideal para el lavado de la cara o el uso en el tocador. La toalla de lavabo mide 30×50 cm, perfecta para secar las manos después de lavarse. La toalla de mano, por su parte, puede ser de 50×90 cm o 50×100 cm, una opción versátil para tener siempre a mano en el baño. Las toallas de ducha suelen tener tamaños de 65×130 cm o 70×140 cm. Finalmente, las toallas de baño, que son más grandes, se encuentran en tamaños de 100×150 cm.

El tejido de la toalla influye directamente en su capacidad de absorción. Los bucles largos y densos, característicos del algodón de buena calidad, retienen mejor el agua y proporcionan una sensación de suavidad. Los bordes dobby, además de reforzar los extremos, ayudan a mantener estos bucles alineados, evitando deformaciones.

Para prolongar la vida de la toalla, es fundamental evitar el uso de suavizantes, ya que pueden recubrir las fibras y reducir la absorción.

Aunque muchas veces pasen desapercibidas, las rayas horizontales que vemos en el borde inferior de las toallas no son simples adornos, sino un elemento que fortalece, prolonga y decora. Elegir una toalla con bordes dobby, combinada con un algodón de calidad y un gramaje adecuado, puede marcar la diferencia entre una toalla que se deshilacha después de unos meses y una que nos acompañe durante años.

Limpieza

«Unos truquitos para conseguir que tus toallas estén siempre suaves, esponjosas y no ásperas incluyen usar vinagre más limón, la combinación perfecta. Haz un lavado en frío y no abuses del detergente ni del vinagre junto con jabón líquido; evita polvos en las toallas, suavizante o lejía, salvo en el primer lavado si son nuevas. Siempre realiza un lavado en frío y carga la lavadora solo con toallas, dándoles suficiente espacio para limpiarse adecuadamente, y evita meter prendas con cremalleras que puedan dañar el tejido.

Si usas secadora, elige temperatura baja; si las tiendes al aire libre, colócalas a la sombra, no al sol, y asegúrate de sacudirlas antes de colgarlas, colocando las pinzas a los lados y no en medio. No dejes las toallas mucho tiempo en el cesto ni en la lavadora, porque pueden adquirir mal olor, y tampoco las planches, ya que el vapor puede humedecerlas y afectar su suavidad. Siguiendo estos pasos, tus toallas siempre quedarán esponjosas, suaves y perfectas».