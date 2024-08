¿De dónde viene la palabra ‘fodechinchos’? por qué los gallegos no toleran a los turistas madrileños

La palabra ‘fodechinchos’ se ha convertido en viral y el motivo es un polémico cartel que ha dado la vuelta al mundo. Galicia es una comunidad autónoma acostumbrada a los turistas, recibe a muchas personas que no dudan en disfrutar de un paisaje y una gastronomía excepcional. Por lo que, quizás lo que necesitamos es empezar a disfrutar de una serie de elementos que van de la mano y seguramente no son tan malos como parecen. El turismo es una fuente de debate en todo el mundo, genera ingresos, pero también crea algunos conflictos.

En estos días en los que salimos más de casa, vemos como algunos puntos del país se masifican y lo hacen de tal forma que debemos empezar a prepararnos para afrontar determinados nuevos retos. Asumir que somos una zona popular o tener que gestionar el aparcamiento o determinados lugares en donde comemos con algunos turistas es esencial. Para hacerlo, nada mejor que empezar a saber en todo momento qué nos está esperando y cómo poder afrontarlo. En este caso, nos hacemos eco de esta palabra que suena un poco mal, pero tienen un origen de lo más singular.

La palabra fodechinchos tiene este origen

Esta palabra tiene una parte que, seguro que conocemos, especialmente si nos gusta el pescado. Los chinchos son uno de los pescados más comunes que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que tendría relación con esta protesta contra el turismo.

Según la definición de este elemento: «Un pescado azul muy popular por su precio relativamente asequible y su sabor exquisito, tan característico. Pescado ideal para preparar frito y en escabeche. No hay como unos jurelitos o chinchos fritos acompañados con los auténticos pimientos de herbón (uns pican e outros non)».

Por lo que, si vamos a Galicia es uno de los básicos, junto con otras delicias de su gastronomía, que no podemos dejar escapar. Esta comunidad autónoma, mira a un mar que le ofrece una gran variedad de delicias como estas, ingredientes que no podemos dejar escapar.

Tenemos la segunda parte de esta palabra, la primera no es tan agradable, la palabra ‘fode’ proviene de ‘jode’, un verbo que yo tengo esas connotaciones positivas como el pescado. Entre otras definiciones significa: «Destrozar, arruinar o echar a perder algo. Estropear, arruinar, desbaratar».

Lo gallegos no toleran a los madrileños

Hay una tendencia que se va extendiendo contra un turismo que es la clave de gran parte de la economía del país. Aunque en estos últimos años se ha acabado masificando, en especial en algunas zonas y sobre todo en esta época del año. Fodechinchos se usa para referirse a los turistas de Madrid en Galicia.

Unos visitantes que no dudan en salir de la gran ciudad para disfrutar de ese paisaje y gastronomía gallega que es una de las mejores del mundo. Un cartel viral en contra de ellos se ha hecho tan popular que incluso el medio ‘The Guardian’ se hace eco de lo que ha pasado.

En un artículo explican que: «Si algo une a los españoles de fuera de la capital es su aversión por los madrileños, igual que el resto de Francia parece despreciar a los parisinos. Pero los madrileños no son los únicos que tienen apodos despectivos. En la Cataluña rural, a los barceloneses se les llama pixapins o “meones en los pinos”, por su supuesta costumbre de pararse a hacer sus necesidades en la cuneta de la carretera. Los catalanes son menospreciados por algunos españoles llamándolos polacos porque no les entienden cuando hablan catalán. En Cantabria el equivalente a los fodechinchos es el papardo, un pez que lo devora todo y luego desaparece, mientras que en Navarra a los visitantes del País Vasco les llaman robasetas (ladrones de setas)».

Haciendo referencia a los distintos motes que van poniendo los habitantes de las distintas zonas del país como algo habitual. No es algo que haya pasado este verano, pero en estos días los españoles optamos por quedarnos cerca de casa. Es una manera de apoyar a las empresas de nuestro país y también de ahorrar un poco, no gastamos en desplazamiento, podemos invertir el dinero del avión en una buena mariscada y en una estancia a una Galicia que podemos visitar, no sólo en agosto, sino que durante todo el año nos estará esperando.

‘The Guardian’ nos da su propia explicación de este hecho: «Galicia y otras regiones atlánticas de España se están convirtiendo en destinos vacacionales cada vez más populares para los españoles, y en particular para los madrileños, que abandonan los abarrotados y sobrecalentados centros turísticos del Mediterráneo en favor del norte, más templado. Pero, aunque celebran los ingresos procedentes del turismo, los gallegos también han puesto un apodo a quienes consideran sus notoriamente altivos visitantes de la capital española: fodechinchos, que se traduce literalmente como ladrones de pescado».