Tanto si se trata del trabajo como de otro ámbito, hay quienes confunden diversos conceptos. Veamos la diferencia entre un jefe y un líder, porque aunque no lo creas, no es lo mismo. En general, el líder no se corresponde, en la gran parte de veces, con el jefe, y tiene cualidades distintas.

Un jefe es el que tiene autoridad o poder sobre un grupo sobre todo dentro del trabajo. Mientras que el líder es quien dirige y mueve al resto de personas sea en el ámbito laboral o bien en otro como puede ser el político, social, u otros.

Veamos la diferencia entre un jefe y un líder

Gestionar los diversos problemas

Entre las diferencias que hay en ambas figuras, a destacar que la gestión de problemas será también distinto. Por ejemplo, el jefe suele buscar culpables y puede no gestionar bien el problema. en cambio, el líder comprende qué ha pasado, entiende el error y lo que hace es buscar soluciones al problema.

Empatía

Mucho se habla de este concepto en los últimos tiempos. El líder es el que suele tener empatía y por esto le siguen más personas, mientras que el jefe puede tener empatía pero también no tenerla y estar ahí básicamente cumpliendo su tarea.

Cercanía hacia los demás

Tradicionalmente el jefe era el que se acercaba al equipo desde la distancia, ahora las cosas han cambiado y ya no está tan claro que sea poco cercano. El líder es el que sí está al lado de todas las personas que están en el equipo porque además ve a la empresa como un todo y sin categorías.

Inspiración

Lo que está claro es que el líder es aquella persona que suele inspirar al resto. Está ahí para lo que necesites, aconseja, ayuda, es parte más de todo, y da las herramientas para seguir adelante o bien sacar lo mejor de nosotros mismos.

Por su parte, cuando hablamos de la figura del jefe tenemos la imagen de alguien que es autoritario. No inspira y no sabe motivar al resto. Sólo está por encima porque tiene un cargo y suele defender su posición de autoridad y suele creer que tiene otros privilegios por encima del resto.

Como vemos, y aunque se parecen, hay importantes diferencias. Lo ideal es que líder y jefe sean la misma persona y sus funciones y maneras de actuar también las mismas, algo que poco a poco se impone en las empresas.