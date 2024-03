Día Mundial de la Poesía: las mejores frases y poemas para dedicar

El Día Mundial de la Poesía es una celebración internacional que tiene como objetivo promover la lectura, la escritura, la publicación y la enseñanza de la poesía en todo el mundo. La poesía ha sido una forma de expresión artística desde tiempos inmemoriales, y este día nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el poder de las palabras y su capacidad para conmover, inspirar y unir a las personas.

La poesía es un medio para expresar emociones, pensamientos y experiencias de una manera única y poderosa. A través de la combinación de ritmo, rima, metáfora y simbolismo, los poetas son capaces de transmitir significados profundos y universales que resuenan en el corazón de los lectores. El Día Mundial de la Poesía nos invita a celebrar esta forma de arte y a reconocer su importancia en nuestras vidas, pero ¿sabes por qué se celebra en este día? A continuación te explicamos el porqué de celebrar la Poesía cada 21 de marzo, cómo hacerlo y también algunas de las mejores frases y poemas.

¿Por qué el 21 de marzo es el día de la Poesía?

El 21 de marzo fue declarado como el Día Mundial de la Poesía por la UNESCO en 1999, con el objetivo de fomentar la diversidad lingüística a través del diálogo y la comunicación. Esta fecha coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, un momento que simboliza el renacimiento, la renovación y el florecimiento. La primavera es un período de transición en el que la naturaleza se despierta después del letargo invernal, y la poesía es un reflejo de esta vitalidad y creatividad.

La elección del 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía también busca promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de recitar poemas, apoyar a los pequeños editores y crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una viva y dinámica que refleja la creatividad humana.

¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Poesía?

El Día Mundial de la Poesía es una oportunidad para celebrar la belleza y el poder de las palabras. Aquí te presentamos algunas ideas para conmemorar este día tan especial:

Organiza un recital de poesía : Invita a amigos, familiares o compañeros de trabajo a compartir sus poemas favoritos o a leer sus propias creaciones. Un recital de poesía es una forma maravillosa de reunir a las personas para disfrutar y celebrar juntos la poesía.

: Invita a amigos, familiares o compañeros de trabajo a compartir sus poemas favoritos o a leer sus propias creaciones. Un recital de poesía es una forma maravillosa de reunir a las personas para disfrutar y celebrar juntos la poesía. Crea un rincón de poesía: Dedica un espacio en tu hogar, escuela o lugar de trabajo para exhibir poemas impresos o escritos a mano. Puedes incluir una variedad de estilos y autores para que los visitantes puedan explorar y descubrir nuevos versos.

Dedica un espacio en tu hogar, escuela o lugar de trabajo para exhibir poemas impresos o escritos a mano. Puedes incluir una variedad de estilos y autores para que los visitantes puedan explorar y descubrir nuevos versos. Comparte poemas en las redes sociales: Utiliza las plataformas digitales para difundir tus poemas favoritos o para compartir tus propias creaciones. La poesía puede inspirar y reconfortar a las personas, así que no dudes en compartir su belleza con otros.

Utiliza las plataformas digitales para difundir tus poemas favoritos o para compartir tus propias creaciones. La poesía puede inspirar y reconfortar a las personas, así que no dudes en compartir su belleza con otros. Organiza un taller de escritura poética: Invita a un poeta local o a un profesor de literatura a impartir un taller sobre cómo escribir poesía. Esta actividad puede ser muy enriquecedora para aquellos que deseen explorar su creatividad a través de las palabras.

Frases y poemas para dedicar

El Día Mundial de la Poesía es también una oportunidad para expresar nuestros sentimientos a través de hermosas frases y poemas. Aquí te presentamos algunas citas célebres y versos inspiradores que puedes dedicar a tus seres queridos:

«La poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos.» – Rabindranath Tagore

«La poesía es el lenguaje que dice más allá del lenguaje.» – Octavio Paz

«Un verso no puede ser más que un verso, pero puede ser un mundo.» – Vicente Huidobro

«La poesía es el eco de la música del alma.» – Voltaire

«La poesía es el arte de pintar con palabras.» – Gustave Flaubert

«Un buen poema es aquel que nos habla del misterio sin pretender resolverlo.» – Mario Benedetti

Y te ofrecemos también estos dos poemas completos:

«Soneto XVII» – Pablo Neruda

No te amo como si fueras rosa de sal, topacio

o flecha de claveles que propagan el fuego:

te amo como se aman ciertas cosas oscuras,

secretamente, entre la sombra y el alma.

Te amo como la planta que no florece y lleva

dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores,

y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo

el apretado aroma que ascendió de la tierra.

Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde,

te amo directamente sin problemas ni orgullo:

así te amo porque no sé amar de otra manera,

sino así de este modo en que no soy ni eres,

tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía,

tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño.

«Ciudad sin sueño» (Nocturno del Brooklyn Bridge) – Federico García Lorca

No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.

No duerme nadie.

Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas.

Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan

y el que huye con su corazón roto encontrará por las esquinas

al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros.

No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.

No duerme nadie.

Pero si alguien cierra los ojos,

azotan la noche sus raíces dentro del cielo,

y recoge por la enramada del sueño el manantial que la aleja de la prisión

de los números y los moldes:

la rápida frescura de la creación.

Estas frases y poemas son solo una muestra del vasto universo poético que existe. Aprovecha este día para compartir estas palabras con aquellos que aprecias y demuéstrales cuánto significan para ti.