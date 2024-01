Cuenta lo que opinan los irlandeses de los españoles y la cosa no acaba bien

Los irlandeses tienen una opinión muy marcada de los españoles, la cosa no acaba bien si tenemos en cuenta estas palabras. Los choques culturales son una realidad, tal y com, nos demuestran las redes sociales con una especie de puerta de entrada a este tipo de elementos que son fundamentales para la población. La mezcla de tradiciones y la visión que se tiene entre todo este tipo de situaciones cotidianas que acaban marcando un antes y un después es lo que ha hecho que este vídeo no acabe nada bien. Visto desde fuera esto es lo que opinan los irlandeses de los españoles.

Las redes sociales son una guía de lo que opinan los irlandeses de los españoles

España es uno de los lugares del mundo que recibe más visitantes, no es de extrañar ya que somos afortunados de vivir donde vivimos. Tenemos de todo y más de la mano de un tipo de elementos que seguro que vistos desde fuera son aún más llamativos, los choques culturales están en el orden del día en las redes sociales.

Un español que está viviendo en Irlanda es la mejor guía para conocer en primera persona qué es lo que piensan estas personas de nosotros. Con una serie de elementos comunes que parece que son, en esencia, un espejo en el que mirarse. Una oportunidad única de saber cómo se ve el mundo desde fuera.

Nuestro país tiene fama de ser uno de los que más visitas recibe y lo hace de tal forma que se ha acabado creando una serie de elementos alrededor suyo. Una especie de mito que es el que marcará a un país en el que parece que hay una serie de elementos que se repiten una y otra vez. Este hombre da una imagen muy real de lo que opinan los irlandeses de los españoles, quizás no es demasiado bueno lo que dicen de ellos.

La imagen se distorsiona o acaba siendo muy diferente de la realidad. Es así porque en cierta manera recibe una serie de elementos que van llegando desde fuera que nos pueden afectar. Hay platos típicos, cervezas y todo tipo de delicias gastronómicas que más allá de la calidad, parece que el precio les gusta.

Esto es lo que opinan las redes sociales

Inicialmente este español que vive en Dublín nos explica como los españoles estamos en un pedestal. Por lo que no dudan en mostrarse especialmente alegres cuando se les habla de España y de los españoles, un lugar que muchos no dudan en visitar y poner sobre la mesa una serie de destinos que son fundamentales.

Tal y como nos ha explicado este joven: «muchos de ellos, no todos, viven para ahorrar un poquito y, en cuanto pueden, escaparse una o dos semanas a Mallorca o a Marbella, o bien a Salou o a Lanzarote». Les parece que nuestro país es uno de los destinos favoritos de los irlandeses.

Parece que entre todos los destinos turísticos hay uno que se lleva la palma: “lo de Lanzarote es exagerado, lo tienen colonizadísimo. O sea, no conozco casi a ningún irlandés que no haya ido a Lanzarote, es una barbaridad». Un destino en el que es verano todo el año y pueden disfrutar de una fiesta que les apasiona.

Este vídeo es viral por una serie de frases que son claves: «que eres directamente futbolista profesional. Es decir, como Florentino miraba a Robinho en 2005 o a los brasileños, pues así nos miran muchos irlandeses». Una imagen que parece que va en aumento y nos casi caricaturiza, por lo que, inicialmente todo parecía bonito, pero tiene también su parte más oscura.

El físico de los españoles es lo que acaba generando una serie de caracteres que han acabado siendo los que marcan una diferencia significativa. Tal y como ha advertido este joven: «ellos nos ven como personas bajitas, morenas, ojos oscuros y comiendo tortilla de patata. Qué diferentes somos las personas irlandesas de las españolas. ¡Qué barbaridad! No tienen nada que ver».

Una imagen casi de chiste que contrasta con las que tenemos de ellos, quizás también con algunos tópicos, como que son grandes bebedores de cerveza o son en su mayoría rubios. Una serie de elementos físicos que nos rodean y que pueden acabar siendo las que marquen la diferencia en este sentido.

Este vídeo viral en redes sociales acumula cientos de mensajes y se ha convertido en uno de los más vistos de estos días. No es de extrañar si tenemos en cuenta todo lo que nos muestra, una imagen de los españoles que nos llega directamente desde Irlanda y que no deja lugar a dudas. Es uno de los que tiene en mente una imagen más directa de los españoles.