¿Cuál es la cantidad máxima de calorías que puedes comer y mantenerte dentro de los parámetros saludables cuando se trata de galletas? Piensa que este popular alimento, está en el desayuno y la merienda de muchos de nosotros, pero sabemos también que son bastante calóricas, por lo que en el caso de que desees seguir comiéndolas incluso estando a dieta, será bueno tener muy claro de qué cantidad de calorías ingerimos realmente cuando comemos nuestras galletas favoritas y qué cantidad es la ideal en caso de no querer engordar. Descubramos a continuación, cuántas galletas al día puedes comer para no engordar.

Cuántas galletas podemos comer al día

En el caso de que llevas una dieta saludable y no estés a dieta, puedes comer galletas todos los días si quieres, pero nunca es aconsejable comerse un paquete entero por mucho que sean tu perdición. La dosis recomendada por los nutricionistas suele estar en torno a las 4-5 galletas, y más si se trata de galletas que llevan ingredientes que son muy calóricos, como las que tienen cereales, frutos secos integrados o también como no, las de chocolate.

La cosa cambia cuando estamos a dieta o de hecho, no queremos engordar. ¿Cuántas galletas comer entonces?. Lo ideal, si hacemos caso a los valores nutricionales de las galletas mencionadas sería no sobrepasar las 2/3, pero a la semana dado que pueden llegar a sobrepasar las 50 kcal por unidad.

De este modo, si estás a dieta, puede que sea mejor comer esas 2/3 veces por semana, mientras que el resto de días es preferible que comas pan o cereales (preferiblemente integrales), dado que para poder perder peso será necesario tener muy en cuenta las calorías y grasas.

Pensando en el desayuno, en promedio debes ingerir entre 300-400 kcal, o 15-20% del requerimiento diario. Si tu desayuno incluye galletas o croissants, una bebida caliente y fruta o zumo de fruta; la cantidad de galletas sugerida varía entre 4-5 galletas por la mañana si no estás a dieta, pero si te preocupa engordar, con media será más que suficiente.

¿Y sin galletas digestivas o integrales?

En el caso de que tu opción de desayuno sea comer galletas integrales o también las que se conocen como «digestive», podemos hacer una excepción dado que podrías comer 2 o 3 galletas + 1 taza de leche semidesnatada cada día y con ello ya te aseguras las calorías recomendadas para un desayuno correcto, es decir, alrededor del 20% del total de calorías diarias.

¿Qué hacer si nos gustan mucho?

Si somos especialmente golosos , y esto también puede depender de factores genéticos y hormonales sobre los que no podemos tener demasiado control, es probable que esa pequeña porción de galletas en el desayuno no sea suficiente para saciar nuestros antojo. Entonces se pueden poner en práctica otros trucos . En particular, se recomienda: