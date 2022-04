El domingo 1 de mayo se celebra el Día de la Madre y aunque suele ser costumbre hacer regalos especiales a todas las madres, así como flores o manualidades en el caso de los niños pequeños, este es un día festivo en el que lo importante es que madres e hijos celebren juntos, pero ¿sabías que existen algunas costumbres bastante curiosas que tienen que ver con este día? Descubramos a continuación cuáles son las costumbres más raras para celebrar el Día de la Madre.

Costumbres raras en el Día de la Madre

El día de la madre se acerca y si bien se celebra este próximo 1 de mayo, dado que es una fiesta que se celebra el primer domingo de mayo, en otros muchos países se celebra el segundo domingo del mismo mes o incluso tiene otra fecha asignada. Al margen de que la fecha del Día de la Madre pueda variar, existen algunas costumbres que pueden resultarnos un tanto curiosas en cuanto cómo se celebra este día.

En España quizás la costumbre para el Día de la Madre es hacer un regalo o también sorprender a las madres con unas flores. Luego, cada familia organiza la jornada como más le plazca, pero en otros países existen algunas costumbres que como decimos, resultan algo curiosas.

Una de esas costumbres se da por ejemplo en Etiopía donde el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo pero la fiesta se «reparte» en tres días de banquetes, bailes y canciones. El motivo para una fiesta tan grande (y no es que las madres etíopes no la merezcan) no es otro que juntar la celebración con la del fin de la temporada de lluvias y por ello la madre es para este país no sólo una mujer, sino también un símbolo de fertilidad .

Otro país con una costumbre bastante curiosa la tenemos en el Reino Unido, que celebra el Día de la Madre el cuarto domingo de Cuaresma (el próximo 19 de mayo) y en la que tradicionalmente los hijos se dedican a las tareas del hogar durante todo el día . El origen de esta costumbre parte de la manera en la que se celebraba este día siglos atrás, cuando en el Día de la Madre, los hijos de las familias inglesas con más dinero se quedaban en casa haciendo las labores, de modo que las doncellas pudieran estar en su casa y los criados pudieran ir a ver a sus madres.

Hoy en día la tradición sigue muy fuerte y al margen de tareas del hogar, es normal que los niños preparen una tarta muy especial para las madres con fruta confitada y pasas.

En Japón, donde se celebra el segundo domingo de mayo, es tradicional regalar a las madres un bonito clavel rojo, mientras que en Tailandia la fiesta dedicada a las madres cae el 12 de agosto y coincide con el cumpleaños de la reina Sirikit , madre del actual rey soberano Vajiralongkorn . Durante este día, todo el país se tiñe de desfiles, condecoraciones y espectáculos de todo tipo.