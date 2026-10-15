La contundente lección de Isabel Allende, Premio Planeta, sobre la madurez: «No le temo a las arrugas, le temo al olvido»

Envejecer implica aceptar que el cuerpo cambia, que los años dejan huella y que el tiempo transforma nuestra manera de mirar el mundo. Sin embargo, hay pérdidas que pueden preocupar más que las arrugas, que es olvidar las experiencias vividas, los afectos que nos acompañaron y las historias que explican quiénes somos. La reflexión de Isabel Allende, «No le temo a las arrugas, le temo al olvido», resume esa preocupación y adquiere un significado especial tras la reciente entrega del Premio Planeta 2026 a la escritora.

Una autora que ha hecho de la memoria su materia prima

Isabel Allende nació en Lima en 1942 y se convirtió en una de las escritoras en español más reconocidas internacionalmente. Su trayectoria literaria comenzó con La casa de los espíritus, publicada en 1982, y desde entonces ha construido una obra en la que la memoria familiar, la identidad, el exilio y la experiencia de las mujeres ocupan un lugar central.

En su propia página web, Isabel Allende explica que el dolor y la pérdida han sido maestros en su vida y que la memoria constituye la materia prima de sus escritos. Esa reflexión personal permite entender por qué una frase sobre el olvido conecta con su universo literario.

El Premio Planeta 2026 reconoce su trayectoria

La escritora chilena ha ganado el Premio Planeta 2026 con Los que faltan, novela presentada bajo el seudónimo de Luz Ventura. El galardón, dotado con un millón de euros, se ha anunciado durante la edición del 75.º aniversario del certamen, celebrado en Barcelona. La obra se ha presentado como continuación de la historia iniciada en La casa de los espíritus, una de las novelas más conocidas de la autora.

Su trayectoria está marcada también por Paula, el libro autobiográfico que escribió tras la enfermedad y muerte de su hija, y por novelas que exploran cómo los recuerdos personales y familiares se entrelazan con la historia colectiva. La memoria no aparece únicamente como una forma de mirar atrás, sino como una herramienta para conservar experiencias y comprender el presente.

La madurez va más allá de la apariencia

La reflexión sobre las arrugas invita a cuestionar la importancia que la sociedad concede a la juventud y a la apariencia física. Cumplir años no significa perder el valor de lo vivido, ya que también puede traer experiencia, perspectiva y una mayor claridad sobre aquello que realmente importa. En una entrevista publicada en 2025, Isabel Allende habló de cómo la vejez modifica la percepción del tiempo y obliga a prestar más atención a las actividades cotidianas.