En los diversos rankings del sector siempre está presente la gastronomía española. Especialmente sus vinos son realmente conocidos y se pueden encontrar en los lugares más insospechados además de en restaurantes reconocidos por sus chefs y estrellas Michelin. Mira cuáles son los cinco vinos españoles elegidos entre los mejores del mundo.

Surgen de unas de las competiciones más destacadas como el International Wine Challenge. Los vinos participantes se catan a ciegas y el certamen está formado por un prestigioso jurado de este sector.

Cuáles son los cinco vinos españoles elegidos entre los mejores del mundo

España se ha llevado galardones en diferentes categorías, es el caso de en los fortificados, donde el premio es para el Oloroso Tradición VORS de Bodegas Tradición, un vino de Jerez, que roza los 60 euros la botella, que surge de la combinación de soleras que tienen su origen en los siglos XVII y XIX. Tiene un promedio de 45 años en crianza oxidativa.

También se han distinguido los vinos españoles Cabecita Loca Vermouth, que tiene la categoría en la categoría de vermút, además del Albariño 2021 de Bodegas Altos de Torona, elaborado con uvas 100% Albariño, que es el mejor blanco español y obtuvo el Spanish White Trophy. En esta bodega se elaboran excelentes vinos monovarietales siguiendo un cuidadoso proceso de elaboración en el que intervienen la más pura tradición de la zona y la más moderna tecnología enológica.

Mientras que, en tintos, el premiado fue Alcubilla de Avellaneda 2018 de Legaris, que se llevó el Spanish Red Trophy. Siendo elegante, con notas de fruta roja golosa y viva, largo e intenso, se aconseja decantarlo 60 minutos antes de su consumo y servirlo a 16ºC.

Bodegas Villa Conchi obtuvo el trofeo de la categoría de Cava por su Extra Brut Imperial Reserva 2018.

Más premios de vinos españoles

Además de este prestigioso premio, estos días hemos sabido que en los 50 Best Restaurants la categoría de World’s Best Sommelier Award 2022 ha sido para Josep Roca del restaurante El Celler de Can Roca.

Mientras que el vino Alacer Roble 2020, de Bodegas Riojanas, acaba de recibir la altísima nota de 92 puntos del crítico americano con gran influencia internacional, James Suckling, que lo calificaba por sus atractivos aromas de ciruelas y arándanos con notas de violetas, flor lila, pimienta blanca y corteza de naranja. Firme y carnoso, con cuerpo medio a completo, taninos calcáreos y acidez fresca. Carácter frutal crujiente y notas minerales para cerrar. Beber o mantener.