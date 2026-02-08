Los científicos no dan crédito: lo que va a pasar cuando caiga el muro del mar de Noruega

Lo que va a pasar cuando caiga el muro del mar de Noruega pone los pelos de punta, los científicos no dan crédito de lo que llega. El tiempo en estos últimos días está cambiando por momentos, por lo que, deberemos empezar a pensar en una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás hasta el momento no sabíamos. El tiempo este mes de febrero va a cambiar por completo, con la llegada de una serie de peculiaridades que pueden aparecer en cualquier momento.

Estaremos muy pendientes de una novedad que llegará con un tiempo cambiante que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Estas jornadas pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones en las que cada detalle cuenta y lo hace de una manera que nos tocará estar preparados para una situación diferente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar cuando caiga un muro que llega de lejos, desde el mar de Noruega puede convertirse en este giro radical que sin duda alguna tendremos por delante.

No dan crédito los científicos

Los científicos no dan crédito a lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede ser posible. El tiempo este 2026 está causando estragos, pese a todas las previsiones, lo que nos espera es algo muy diferente a lo que pensábamos que podríamos tener.

Este cambio de tiempo que esperaríamos, parece que ya es una realidad en unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará algunas sorpresas del todo inesperadas. Este tren de borrascas que nos ha llegado de una manera muy diferente.

Este tipo de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Por lo que, quizás hasta el momento, no hubiéramos ni pensado en esta situación en la que cada detalle cuenta de una forma diferente. Estaremos pendientes de este tipo de elementos que parece que llegarán.

Los mapas del tiempo nos indican que está a punto de caer un muro del mar de Noruega que tendrá grandes efectos en nuestro día a día. Por lo que, hasta la fecha este tipo de elementos puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Esto es lo que va a pasar cuando caiga el muro del mar de Noruega

El muro del mar de Noruega puede convertirse en una novedad importante que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Esta previsión del tiempo que puede convertirse en una tendencia al alza, sin duda alguna, será una de las que nos afectará de lleno.

Tal y como nos explican desde el blog de El Tiempo: «La situación actual viene de la anómala posición de los anticiclones en el hemisferio norte. Durante buena parte del mes de enero y el arranque de febrero, se ha formado un bloqueo anticiclónico en latitudes altas, desde Groenlandia hasta Escandinavia. Esto obliga a las borrascas a circular mucho más al sur de lo que sería habitual, con sus frentes y vientos apuntando directamente hacia España. Por otro lado, el anticiclón de las Azores y la dorsal subtropical han estado totalmente desaparecidos, situados muy al sur sin oponer resistencia alguna al paso de las borrascas. Los modelos apuntan a que de cara a este próximo fin de semana, el anticiclón de las Azores volvería a acercarse un poco a la Península, situándose sobre el archipiélago canario. Este pequeño regreso del «azoriano» podría dejarnos una jornada del lunes soleada en muchas zonas de la Península y Baleares, con una necesaria tregua en las precipitaciones. Posterior a eso, las bajas presiones volverían a tomar de nuevo la Península, con nuevas lluvias y temporal marítimo».

Lo peor podría llegar antes de tiempo: «La verdadera transición podría llegar a mediados de mes, con la caída del bloqueo anticiclónico en latitudes altas. Las borrascas volverían a circular por los lugares habituales (norte de Europa) y los anticiclones se asentarían en el sur. El anticiclón de las Azores se reforzaría y volvería el tiempo soleado y seco al sur peninsular, como mínimo. Es un escenario que ha ido ganando fuerza en las actualizaciones. Según los mapas semanales de anomalía de precipitación del modelo europeo, esta semana y la siguiente todavía serán lluviosas en gran parte de España. Las mayores lluvias se prevén de nuevo en la mitad occidental peninsular, especialmente en la vertiente atlántica. A orillas del Mediterráneo seguirán las lluvias, pero se irán alternando con días soleados y secos, especialmente durante la semana que viene».

Las lluvias pueden tener los días contados: «El cambio grande podría venir a partir del 15 de febrero, con las piezas atmosféricas volviendo a su sitio habitual. Según el modelo europeo, la semana del 16 al 23 ya sería mucho más seca en el sur peninsular, área mediterránea y Canarias, con precipitaciones en torno a la media de la época o por debajo. Las buenas noticias no aplican a Galicia, la vertiente cantábrica y la meseta norte, donde parece que persistirían las lluvias».