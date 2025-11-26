Los científicos no dan crédito: descubren un ‘séptimo sentido’ que lo cambia todo

Han descubierto un séptimo sentido que lo cambia todo, los científicos no dan crédito a esta novedad que marcará un antes y un después. Este tipo de descubrimientos siempre son un acierto, sobre todo, si tenemos en consideración que estamos ante una de las formas de conocer un poco mejor a un ser humano que debe empezar a dar signos de una evolución que nunca se ha detenido. Estamos en el momento de la historia de máxima expansión, los conocimientos a los que se ha llegado son enormes y eso quiere decir que tendremos que empezar a ver llegar un giro radical en todo nuestro ser.

Tal y como nos explican desde la Universidad Queen Mary de Londres: «El tacto humano generalmente se entiende como un sentido proximal, limitado a lo que tocamos físicamente. Sin embargo, los hallazgos recientes en los sistemas sensoriales animales han desafiado este punto de vista. Ciertas aves riberas, como los chorlitos de arena y los plovers, utilizan una forma de «toque remoto» para detectar presas escondidas debajo de la arena (du Toit et al. 2020; de Fouw et al. 2016). El contacto remoto permite la detección de objetos enterrados bajo materiales granulares a través de señales mecánicas sutiles transmitidas a través del medio, cuando se aplica una presión móvil cerca. El estudio en la Conferencia Internacional IEEE sobre Desarrollo y Aprendizaje (ICDL) investigó si los humanos comparten una capacidad similar. Los participantes movieron sus dedos suavemente a través de la arena para localizar un cubo oculto antes de tocarlo físicamente. Sorprendentemente, los resultados revelaron una capacidad comparable a la que se ve en las aves ribereñas, a pesar de que los humanos carecen de las estructuras de pico especializadas que permiten esta sensación en las aves».

Siguiendo con la misma explicación: «Al comparar el rendimiento de un humano con un sensor táctil robótico entrenado utilizando un algoritmo de memoria a corto plazo largo (LSTM), los humanos lograron una impresionante precisión del 70,7% dentro del rango detectable esperado. Curiosamente, el robot podía detectar objetos desde distancias ligeramente más largas en promedio, pero a menudo producía falsos positivos, produciendo solo un 40% de precisión general. Estos hallazgos confirman que las personas pueden sentir genuinamente un objeto antes del contacto físico, una capacidad sorprendente para un sentido que generalmente se ocupa de los objetos que entran en contacto directo con nosotros. Tanto los humanos como los robots se desempeñaron muy cerca de la sensibilidad máxima prevista con modelos físicos y desplazamiento».

Por lo que, este séptimo sentido tendría que ver con ese tacto en remoto que parece ciencia ficción, pero es una realidad que el ser humano posee y que puede convertirse en uno de los descubrimientos del siglo.