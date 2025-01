Un cerrajero desvela la clave definitiva para que evitar ‘okupaciones’

La manera definitiva para evitar okupaciones ha sido desvelada por un cerrajero que no duda en poner sobre la mesa determinados cambios. Podemos empezar a prepararnos para dar con una solución o con una manera más o menos realista de acabar con un problema de fuerza mayor para el que España no está del todo preparados. Especialmente si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a un giro radical que puede ser clave en estos días que tememos por delante. Los expertos han dado con una serie de detalles que pueden ser claves.

España es un país de okupaciones

Nuestro país no está preparado para hacer frente a unas okupaciones que son una realidad en todos los sentidos. Por mucho que queramos alquilar una casa o simplemente nos esforcemos para tener una casa o una segunda residencia en propiedad, las leyes no ayudan demasiado.

Las okupaciones son un problema para el que la única solución es un cambio de leyes radical. Algo que no debería suceder, que una persona se ponga en casa de otra, es algo que no sucede en otras partes del mundo. De la misma forma que nadie decide no pagar un alquiler, si no se puede pagar, se deja la casa y se busca otra vivienda.

Pero España es diferente y da demasiadas facilidades a los que okupan y todo un mundo de documentación y pruebas para la persona que tiene la casa en propiedad. Enfrentarse a un proceso judicial de este tipo, mientras se pagan unos gastos de una casa que no se puede recuperar, no es fácil. Estos consejos de cerrajero pueden ser claves.

El blog de MR Cerrajeros, expertos en asegurar las puertas de entrada de las casas, nos dan 3 consejos o herramientas para intentar luchar contra las okupaciones. Un problema que pueden acabar siendo los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Merece la pena invertir un poco más, para evitar determinados problemas de este tipo.

Cilindro de seguridad antibumping. Gran parte de las viviendas en España (el 80% aprox) tienen instaladas cerraduras obsoletas o de un nivel de seguridad tan bajo que pueden ser abiertas de forma silenciosa, sin levantar sospechas y en menos de 1 minuto. Esto hace que sea muy sencillo el acceso a las viviendas por parte de los okupas y el inmediato cambio de cerradura. Métodos de robo como el bumping o el impresioning permiten este tipo de acceso inmediato y sigiloso.

La actualización de la cerradura por una actual de alta seguridad obliga al okupa a utilizar la fuerza y herramientas complejas para acceder a la vivienda. No es imposible el acceso, pero sí que resulta bastante más complicado. Además, los vecinos podrían alertarse y ayudarnos a poner remedio al problema cuanto antes.

Cerrojo adicional. Si es el caso de una puerta blindada (las acorazadas no lo requieren), existe la posibilidad de instalar un cerrojo adicional a la cerradura principal de la puerta con la misma o distinta llave y también con las últimas tecnologías en seguridad. Esta opción aumenta considerablemente la seguridad y, por tanto, el tiempo y esfuerzo necesarios para acceder a las viviendas. El mero hecho de encontrar dos llaves en la puerta ya disuade del intento de acceso.

Puerta acorazada de calidad. Colocar una puerta acorazada (mínimo de grado 3) con una cerradura acorde al nivel de seguridad, es la solución más recomendable. Es fundamental que este tipo de soluciones antirrobo sean instaladas por un profesional con amplia experiencia en la materia, con el fin de sacarle al máximo partido para evitar la okupación ilegal de viviendas.

La okupación de viviendas en España supone un grave problema que los expertos en cerrajería aseguran se podría evitar en gran medida. Existen mafias organizadas que acceden a viviendas de manera ilegal con el fin de ofrecerlas posteriormente a cambio de un pago en metálico, o incluso, de un “alquiler” mensual. La desprotección actual es notable y según Camarasa se evitaría la mayor parte del riesgo aumentando la seguridad en el acceso principal de las viviendas.