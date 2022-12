Las cenas de empresa las carga el diablo: la razón por la que te pueden despedir

Más allá de las obvias reuniones familiares y con amigos que son propias de estas últimas semanas del calendario, sabemos también que es una época propicia para los eventos en los que las compañías e instituciones celebran un nuevo año de trabajo junto a su plantilla. Suponiendo que acaben de invitarte a una, es mejor que sepas la razón por la que te pueden despedir en las cenas de empresa.

Es que son muchos y muy variados los motivos por los que pueden rescindirnos un contrato laboral en cualquier otro momento pero ciertas actitudes durante la cena de la empresa no suelen estar bien vistas por sus responsables, y son justamente las que deberíamos evitar.

La razón por la que te pueden despedir en las cenas de empresa

Hay conductas que normalmente nunca tendríamos en el ámbito de la oficina porque no es el espacio adecuado para saltarnos las reglas. No obstante, un poco por las emociones que provoca el final de un nuevo ciclo y otro poco por el alcohol, algunos no pueden contenerse cuando concurren a tales encuentros. Si tienes uno agendado próximamente, es mejor que no caigas en ninguna de estos consejos.

Montar un escándalo

Lo peor que puedes hacer es montar un escándalo de cualquier tipo, con o sin justificativo, porque nadie quiere a quienes producen líos. Desde bromas pesadas hasta violencia física, si hay algo que podemos recomendarle a los empleados es que pasen desapercibidos.

Relaciones sentimentales

Puede que acercarte más de lo aconsejable a un compañero o una compañera de tu nivel dentro de la compañía no sea un problema. Es diferente es si mantienes una relación sentimental con un alto miembro de la empresa, y peor aún si ese alguien ya tiene pareja.

Procura guardar las formas y, en todo caso, intenta liarte con ese hombre o mujer poderoso en otras circunstancias.

Difundir contenidos audiovisuales

De por sí estar grabando a tus colegas de la oficina, independientemente de si te han prestado su consentimiento, es una muy mala idea. Pero si para colmo te pones a difundir esos contenidos audiovisuales en la cena, puedes estar seguro de que necesitarás otro empleo.

Beber demasiado

En más de un evento como éstos lo que no falta es alcohol, y controlarse cuando estamos de buen ánimo puede ser algo complicado. Alterna lo que bebes con agua porque, siempre puedes dar una mala imagen. Así que ten en cuenta estos consejos y ponlos en práctica.