Una casa de ensueño por 36.000 euros: así puedes conseguir un casoplón de diseño

Las casas prefabricadas están de moda. Ante el encarecimiento de la viviendas convencionales y frente a la apuesta de encontrar un lugar más sostenible para vivir, son muchas las personas que se sienten interesadas por tener una casa prefabricada, que se puede colocar en prácticamente cualquier sitio y entre las que sobresalen ahora aquellas que se hacen a partir de contenedores marítimos. Es el caso de la casa que puede ser ahora tuya por 36.000 euros y tener así, una casa de diseño único.

Así es la casa de ensueño por 36.000 euros

J&J Containers, es el nombre de la empresa responsable de esta casa de ensueño que mucho está dando que hablar ya que es una de las casas prefabricadas más completas, y su precio es de 36.000 euros.

En una entrevista de esta empresa para el portal Idealista, se explica de qué modo, al igual que todas las que fabrican, se trata de una casa a la que no le falta de nada, hecha con el máximo confort aunque eso sí, con el fin de adaptarse al cliente que finalmente la compre, no tiene muebles y tampoco se incluye la cocina, de modo que permite la posibilidad de que seamos nosotros quienes compremos lo que le falta o si lo deseamos, tenemos también la opción de que la casa, finalmente, se presente con el equipamiento al completo para que no le falte de nada.

En cuanto al precio señalado de 36.000 euros, es el más económico para una casa-container que además tal y como señalamos, está completa con dormitorio, baño, salón y cocina, aunque podemos encontrar también otras que son algo más caras, dado que dependerá también del tamaño. La empresa eso sí, señala un precio medio de 1375 euros/m2.

View this post on Instagram A post shared by JJ Containers (@jjcontainers)

Cuánto tiempo tarda en construirse

Una casa moderna, bonita, barata y además sostenible, pero también se trata de una vivienda resistentes y duradera, capaz de hacer frente condiciones climáticas extremas y tener una larga vida útil.

Casas que además podemos tener en poco tiempo, ya que pueden estar hechas en un plazo que nunca suele superar los 5 meses. De hecho la media, son 100-120 días y se puede colocar en casi cualquier lugar.

Un tipo de casa sin duda novedoso, que todavía en España no ha arrancado del todo como en otros países, pero que poco a poco va generando una demanda creciente, especialmente en ciudades y también zonas costeras y también, para ser utilizadas como casa vacacional o para alojamientos turísticos.