Cambio radical en WhatsApp: se confirma la novedad que todo el mundo pedía a gritos

WhatsApp ha lanzado una nueva función que los usuarios llevaban mucho tiempo pidiendo: el indicador de escritura en tiempo real. Esta actualización permite ver en tiempo real si una persona está escribiendo, en cuyo aparece una animación de tres puntos suspensivos dentro del chat. La novedad no se limita a conversaciones individuales; también está disponible en los grupos, donde se muestra el icono de tres puntos junto a la foto del usuario que está escribiendo. Si varias personas están escribiendo al mismo tiempo, sus fotos de perfil aparecerán en pequeños círculos para identificarlas.

Es sorprendente que la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo haya tardado tanto en implementar esta función, considerando que lleva años disponible en alternativas como Telegram o Messenger. Pero, como dice el refrán, «más vale tarde que nunca», y ahora la actualización representa un avance muy importante hacia una experiencia más dinámica y alineada con las expectativas de los usuarios.

La nueva función que llega a WhatsApp

WhatsApp, propiedad de Meta, ha lanzado una actualización muy esperada que incorpora el indicador de escritura, el cual permite a los usuarios saber en tiempo real si alguien está escribiendo en chats individuales y grupales, añadiendo así una capa de transparencia y dinamismo a las conversaciones.

En las conversaciones individuales, el indicador aparece como una animación de tres puntos suspensivos en la parte inferior izquierda de la pantalla. En los grupos, la funcionalidad incluye la foto de perfil de la persona que está escribiendo junto a los tres puntos, y si varios usuarios escriben al mismo tiempo, se muestran sus respectivas imágenes en pequeños círculos. Esta herramienta es automática y no requiere activación ni permite ser deshabilitada.

En la misma línea, el tradicional «grabando audio…» que aparecía en la parte superior del chat ha sido reemplazado por un icono de micrófono más discreto y funcional en la parte inferior de la conversación. Éste nuevo indicador muestra en tiempo real si alguien está grabando un mensaje de voz, optimizando la experiencia visual en el chat.

Esta función busca mejorar la experiencia del usuario, facilitando una interacción más ágil. Además, Meta ha destacado su utilidad en chats grupales, donde es muy importante identificar a los participantes activos para coordinar mejor las conversaciones. Esta novedad se suma a una serie de mejoras recientes de WhatsApp, como comunidades, soporte para mensajes de voz y mayores opciones de privacidad, consolidando su posición como una de las plataformas de mensajería instantánea más completas.

Novedades en 2025

WhatsApp continúa innovando con una serie de actualizaciones que marcarán el rumbo de la plataforma en 2025. Una de las principales novedades será la introducción de iconos de colores en los grupos y contactos sin foto, lo que facilitará la identificación de chats y comunidades de forma visual y atractiva. Además, la aplicación permitirá editar GIFs directamente desde el selector, añadiendo texto o recortando partes para personalizarlos según sea necesario.

También se podrán mencionar grupos completos en los estados, evitando etiquetar individualmente a cada miembro, y será posible añadir mensajes personalizados al reenviar contenido, haciendo las conversaciones más claras y contextualizadas. Para los amantes de los stickers, WhatsApp permitirá compartir paquetes completos, simplificando el intercambio de colecciones favoritas.

En WhatsApp Business, se actualizará el diseño con nuevos temas de color más modernos y profesionales, además de incluir filtros personalizados que clasifiquen chats en categorías como «Trabajo» o «Familia». Por otro lado, los administradores de canales podrán usar códigos QR para facilitar su promoción, mientras que los usuarios tendrán una experiencia más organizada gracias a estos filtros.

Todas estas funciones, actualmente en prueba en las versiones beta, refuerzan la intención de WhatsApp de ofrecer una plataforma más dinámica y eficiente. Estas mejoras consolidan a WhatsApp como una plataforma en constante evolución, adaptándose a las necesidades actuales de comunicación.

Teléfonos en los que dejará de funcionar

En 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con ciertos teléfonos que no cumplen con los requisitos mínimos para las nuevas funciones. Esto incluye sistemas operativos que no se puedan actualizar a Android 5.0 o iOS 12.0, lanzados en 2015 y 2018, respectivamente. Los avances tecnológicos, como herramientas basadas en inteligencia artificial y parches de seguridad, exigen hardware y software modernos que muchos dispositivos antiguos no pueden soportar. Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, justifica esta medida por la necesidad de garantizar una experiencia de usuario óptima y segura. La decisión también busca optimizar el rendimiento de la app y garantizar una comunicación más fluida y segura.

En la lista de teléfonos Android afectados destacan modelos como el HTC Desire 500, Huawei Ascend P6, LG Optimus G, Motorola Moto G de primera generación, Samsung Galaxy Ace 3 y Sony Xperia Z. En el caso de iOS, los modelos iPhone 5 y 5c, entre otros, también perderán soporte. Esta decisión obligará a los usuarios de estos dispositivos a considerar la actualización de sus dispositivo si desean seguir utilizando WhatsApp y acceder a sus nuevas funcionalidades.