Adiós a los pantallazos en WhatsApp: el cambio que llega a partir de este día

WhatsApp se pone serio y acaba con los pantallazos, a partir de este día ya no podrás hacerlo. Pero antes de que empieces a ponerte las manos en la cabeza, debes tener en cuenta el motivo que esta aplicación bloquea este tipo de ‘robos’ de fotografías. Las fotos de perfil son el objetivo de una medida que pretende cambiar por completo la manera de referirnos a una tercera persona o de seguir sus pasos. Permite acabar con una serie de elementos que van de la mano y que pueden ser fundamentales.

Sin duda alguna, estaremos ante un cambio que añadirá seguridad a nuestros elementos más personales que son las fotos. Nuestra cara puede acabar en varios teléfonos o peor aún, la de nuestra familia. Pese a que la función de WhatsApp de foto de perfil la podemos controlar, es decir, poner solo a esas personas que tengamos en la agenda, tenemos tantos números e incluso hay muchas personas que tienen nuestro teléfono que las consecuencias pueden ser terribles en muchos aspectos. WhatsApp amplía la seguridad en nuestros teléfonos eliminando los pantallazos.

El cambio que llega a partir de este día

La aplicación que nos cambió la vida hace unos años, WhatsApp nos la hace más segura. Los que empezamos nuestra vida de adultos con un teléfono que sólo enviaba SMS o podía llamar, sabemos la importancia de la comunicación y lo que ha supuesto poder hacerlo a través de este elemento.

Los pantallazos de WhatsApp tienen los días contados

El portal Webetainfo nos da más información sobre lo que ha pasado con los pantallazos de foto de perfil. Un elemento que puede ser de lo más perjudicial, especialmente si tenemos en cuenta que estaremos ante un elemento que puede cambiarlo todo y que nos ayudará a estar un poco más pendientes de lo que tenemos por delante.

Sin duda alguna, tenemos que afrontar importantes cambios que quizás hasta ahora no nos habíamos ni fijado. Sólo en las nuevas versiones y cuando vamos a realizar un pantallazo de una foto de perfil aparece esta prohibición que puede ser la que marque nuestra forma de comentar con los demás si conocen a esa persona.

Según dice este perfil: «Hace 5 años, WhatsApp eliminó la opción que permitía a los usuarios guardar las fotos de perfil de otras personas. Esta medida habría salvaguardado de alguna manera la privacidad de los usuarios, ya que impedía la descarga y el intercambio no autorizados de imágenes personales sin el consentimiento del propietario. Sin embargo, todavía era posible tomar una captura de pantalla de dichas fotos, lo que socavaba la protección de la privacidad prevista. Después de instalar la última actualización beta de WhatsApp para Android 2.24.4.25, que está disponible en Google Play Store, descubrimos que WhatsApp está implementando una nueva función de privacidad para bloquear las capturas de pantalla de las fotos de perfil».

Siguiendo con la misma información: «Como se puede ver en esta captura de pantalla, al intentar tomar una captura de pantalla de una foto de perfil, aparece una notificación que indica que la acción ha sido bloqueada. Esta nueva función agrega una capa adicional de protección de la privacidad al evitar que los usuarios capturen y compartan fotos de perfil sin el consentimiento del propietario, abordando así la laguna que existía anteriormente. Vale la pena señalar que los usuarios aún pueden tomar una foto usando un dispositivo o cámara secundaria para capturar la foto de perfil. Sin embargo, al bloquear la funcionalidad de captura de pantalla directa dentro de la aplicación, WhatsApp tiene como objetivo desalentar el intercambio casual y no autorizado de fotos de perfil, reforzando el concepto de privacidad y consentimiento del usuario. En nuestra opinión, WhatsApp introdujo esta función para mejorar la privacidad del usuario al proporcionar una capa adicional de protección contra el acceso no autorizado y el uso compartido de fotos de perfil. Las fotos de perfil suelen ser imágenes personales que los usuarios pueden no querer que otros compartan o guarden sin su consentimiento. Al permitir a los usuarios bloquear las capturas de pantalla de sus fotos de perfil, WhatsApp les da más control sobre su privacidad y garantiza que sus imágenes no se compartan ni almacenen sin permiso. Además, esta función evitaría el uso indebido y la distribución no autorizada de las fotos de perfil. En algunos casos, los usuarios pueden usar las fotos de perfil de otros con fines maliciosos, como la suplantación de identidad o el acoso. Al restringir la capacidad de tomar capturas de pantalla de las fotos de perfil, WhatsApp puede mitigar el riesgo de que estas fotos se usen indebidamente o se distribuyan sin el consentimiento del propietario».