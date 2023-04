Una azafata revela por qué debemos dejar un zapato en la caja fuerte de los hoteles

Una azafata ha revelado en sus redes sociales por qué debemos dejar siempre un zapato en la caja fuerte de los hoteles. No es que se trate de una superstición o una forma de atraer a la buena suerte, sino todo lo contrario, estamos ante una forma de agudizar el ingenio que ha provocado millones de comentarios. Hay un dicho en catalán que se traduce por: ‘Quien no tiene memoria tiene piernas’. Podemos dejarnos algo y volver a buscarlo, pero en el caso de estar en la otra punta del mundo es casi imposible recuperarlo.

La razón por la que debemos dejar un zapato en la caja fuerte de los hoteles

La cuenta en redes sociales de una azafata @esthersturrus se llenó de comentarios al dar algunos tips que debemos tener en cuenta cuando estamos en un hotel. Esta profesional de los viajes ha recorrido medio mundo y lo ha hecho convirtiéndose en una experta en viajes y en hoteles. Es normal que pase un día o más de viaje descubriendo hoteles en cada uno de sus desplazamientos.

Una de las revelaciones que realizó dejó a todos en shock. Según esta profesional debemos dejar siempre un zapato en la caja fuerte del hotel en el caso de que hemos puesto allí nuestros vienes más valiosos. No es nada fácil descubrir que con este sencillo truco conseguiremos no dejarnos nada de nada.

El problema de usar la caja fuerte es que después no nos acordemos de sacar lo que tenemos dentro. Con lo cual, podemos dejarnos algo valioso en la otra punta del mundo. Para que no pase esto, colocamos un zapato. De esta forma evitamos que nos olvidemos nada, sin un zapato no podemos salir del hotel o no nos marcharemos con uno solo.

Un truco que ha hecho que cientos de personas opinen sobre si es o no realmente efectivo o el sentido de esta mujer que de tanto viajar por el mundo ha creado sus propios trucos. Muchas veces deben moverse a horas intempestivas y eso afecta al sueño y también a la memoria. Por suerte, con esta azafata hemos descubierto una manera de viajar sin dejarnos nada, gracias a este truco del zapato que nos ha dejado sin habla. Para la próxima vez que viajes ya sabes cómo actuar.