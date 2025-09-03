El aviso urgente de un experto sobre el atún en lata: «Un niño…»

Un experto ha lanzado un importante aviso sobre una lata de atún, sin duda alguna, habrá llegado el momento de hacer caso a esta advertencia que afecta directamente a los niños. La comida que comemos no es como la que teníamos antes, sino que ha ido cambiando con el paso del tiempo y lo ha hecho de tal forma que nos invita a estar preparados para mirar con lupa cada ingrediente de los que llevamos a casa.

Las redes sociales nos descubren a un experto que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer en primera persona esta recomendación que debemos poner en práctica. Miguel A. Lurueña, experto en tecnología de los alimentos, habla alto y claro sobre el mercurio presente en el atún: «Un niño pequeño no debería comer más de una lata por semana».

Los expertos de Arroyabe nos explican que: «El riesgo de mercurio para nuestro organismo depende de dos factores: de la cantidad de pescado que consumamos y los niveles de mercurio que contenga cada pieza de pescado ingerido. En el primer caso, no se recomienda superar una ingesta semanal de 4 µg (microgramos de mercurio inorgánico) por kilo de peso corporal, según La Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA). Esto equivale a 240 µg de mercurio máximo a la semana en una persona de 60 kilos. Según un estudio de la OCU, una lata de 52gr. de atún tiene de media 24 µg de mercurio, por lo que el límite de esta persona de 60 kilos estaría en 10 latas de atún semanales, cantidad que está por encima del consumo recomendado. En cuanto al segundo factor, la cantidad de mercurio que contiene el pescado depende a su vez de los años que tenga, ya que la cantidad de mercurio de cada ejemplar es proporcional a su tamaño . El Atún Claro Yellowfin (Thunnus Albacares) tiene una esperanza de vida media de 8 años y puede llegar a pesar 200 kilos».

Por lo que, tocará estar pendiente de esta explicación que sigue: «El mercurio es un elemento que se encuentra de forma natural el el medio ambiente, tanto en el aire como en el agua. En el caso del pescado, durante su vida los peces absorben el mercurio del propio agua de mar, elementos marinos y de alimentarse de otros peces. Este mercurio penetra en la proteína de sus músculos y es muy difícil de eliminar, por lo que las personas lo ingerimos al consumir pescado. Sin embargo, el contenido de mercurio en cada especie de pescado azul es distinto. Mientras el atún o la caballa se encuentran entre las especies con mayor grado de mercurio, la anchoa y la sardina tienen un contenido bajo, por lo que se pueden consumir sin límite alguno. Por su parte, el bonito se encuentra entre las especies de contenido moderado, por lo que su consumo habitual tampoco supone un riesgo para la salud. Aunque el atún se encuentra entre las especies con mayor grado de mercurio, diversos estudios han demostrado que un consumo equilibrado de conservas de esta especie no suponen un riesgo para la salud. Esto unido a que en las conservas de bonito, anchoas o sardinas el contenido es mucho menor, el mercurio no es un impedimento para beneficiarse de todas las propiedades de las conservas de pescado azul, como son proteínas de alta calidad y los ácidos grasos Omega-3».