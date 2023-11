La televisión hoy en día ha cambiado muchísimo con respecto a cómo era hace apenas una década. Lo cierto es que para muchas personas los canales convencionales se han quedado algo «desfasados», si tenemos en cuenta la infinidad de plataformas para ver todo tipo de contenidos. Desde Netflix a Prime Video, pasando por HBO Max, Disney Plus o SkyShowtime. Pero a todas ellas se le suma ahora una nueva que sin duda va a sorprender a muchos ya que se trata de una nueva plataforma que está dedicada a todas aquellas personas que tengan un televisor de la marca Samsung. Así que si este es un aviso a todos los que tienen una tele Samsung: hay un cambio muy importante y encima es gratis.

El cambio para todos aquellos que tengan una tele Samsung

Si tienes una tele Samsung Smart TV, estás de suerte, porque Samsung te ofrece ahora Samsung TV Plus, una plataforma de entretenimiento gratuita, sin necesidad de suscripciones ni tarjetas de crédito. Solo necesitas una conexión a internet y un dispositivo Samsung compatible.

Samsung TV Plus es un servicio de streaming que te permite acceder a miles de películas y series disponibles en vivo y on-demand, sin compromisos. Podrás ver desde los últimos éxitos de taquilla hasta los clásicos de siempre, pasando por documentales, deportes, música, noticias, infantiles y mucho más. Todo ello con una calidad de imagen y sonido excepcional.

Además, Samsung TV Plus se actualiza constantemente con nuevos canales y contenidos, para que siempre tengas algo nuevo que descubrir. De este modo podrás encontrar no solo estrenos de cine y series, sino otros muchos contenidos.

De hecho, Samsung TV Plus te regala los canales de LaLiga+ y Todo Crime, para ver la serie Narcos, dos de los contenidos más demandados por los espectadores. Así podrás disfrutar de lo mejor del fútbol español e internacional, y de la serie que narra la vida del narcotraficante Pablo Escobar.

LaLiga+ es el canal que te ofrece la cobertura de los partidos de la competición liguera española y otros eventos deportivos de carácter internacional como la Copa Libertadores, la Copa de Oro, la Liga de Campeones de la AFC, el campeonato brasileño, la liga peruana, la liga austriaca y la copa portuguesa. También podrás ver otros deportes como el balonmano, el baloncesto o la petanca.

Todo Crimen es el canal que te trae la serie completa de Netflix que relata la historia de Pablo Escobar, el capo del cartel de Medellín que se convirtió en el narcotraficante más poderoso y temido del mundo. La serie cuenta con tres temporadas que abarcan desde el ascenso hasta la caída de Escobar, y una cuarta temporada que se centra en el cartel de Cali.

Estos dos canales se suman a la amplia oferta de Samsung TV Plus, que también incluye otros canales de entretenimiento como Tennis Channel, FRANCE 24 FAST, Negocios TV, Yu-Gi-Oh!, NBC News NOW, Motorvision, David el Gnomo & Friends o World Poker Tour. También puedes disfrutar de los videoclips navideños de Vevo Navidad.

¿Cómo puedes acceder a Samsung TV Plus?

Es muy fácil. Si tienes un televisor Samsung Smart TV de 2016 o posterior, solo tienes que pulsar el botón de inicio en tu mando a distancia y seleccionar el icono de Samsung TV Plus. También puedes descargar la aplicación desde la tienda de apps de tu televisor.

Si tienes un dispositivo Samsung Galaxy (móvil o tableta) con Android 8.0 o superior, puedes descargar la aplicación de Samsung TV Plus desde la tienda de apps de tu dispositivo o desde la web de Samsung. Así podrás disfrutar de tus canales favoritos en cualquier lugar y momento.

Samsung TV Plus es una forma sencilla, cómoda y económica de ampliar tu oferta de entretenimiento en tu televisor Samsung. No esperes más y hazte gratis con los nuevos canales de Samsung TV Plus.