Asombro entre los científicos por la nueva especie que ha nacido en Fukushima: así es el ‘cerdolí’

Una nueva especie ha nacido en Fukushima, los científicos no salen de su asombro ante este cerdolí. Un nombre que destapa lo que ha pasado en un punto de planeta que hoy en día, sigue dando mucho en lo qué pensar. Este lugar que se vio afectado por una de las mayores catástrofes de todos los tiempos, nadie hubiera esperado que acabase de esta forma, un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente en estos días que tenemos por delante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Una novedad destacada que puede acabar generando más de una sorpresa. Es hora de conocer lo que ha pasado en un lugar del planeta que ha sufrido las consecuencias de una central nuclear que se vio duramente afectada por los efectos de un tsunami. Un fenómeno que no suele suceder con demasiada frecuencia, pero en ese caso, supuso un cambio de paradigma en esta parte del mundo y en otras.

Una nueva especie causa asombro entre los científicos

La zona cercana a la central nuclear, de la misma forma que sucede en otras afectadas por algún desastre, no se puede habitar. Queda contaminada de tal forma que los humanos no pueden estar mucho tiempo en ellas, sin sufrir los efectos de unas enfermedades relacionadas con la radiación.

Por lo que, son los animales y las plantas los que proliferan en estos puntos del planeta en los que parecerá que este tipo de animales pueden crearse de la nada. Con la mirada puesta a unas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de empezar a prepararse para afrontar determinados cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Los científicos no dejan de analizar estas partes del planeta que pueden darnos más de una sorpresa. En especial cuando descubrimos que es lo que hay detrás de una nueva especie que parece que nos lanza a conocer un poco mejor qué nos depara el futuro.

El cerdolí ha nacido en Fukushima

Tal y como explica un reciente artículo de la Universidad de Fukushima: «La hibridación entre animales domésticos y vida silvestre es una preocupación creciente en todo el mundo, particularmente a medida que los cerdos salvajes y los jabalíes se superponen cada vez más. Un nuevo estudio genético examina un evento de hibridación inusualmente grande que siguió al accidente nuclear de Fukushima, cuando los cerdos domésticos que escaparon se criaron con jabalí. La investigación muestra que los linajes maternos de los cerdos domésticos aceleraron la rotación generacional, diluyendo rápidamente los genes de los cerdos. Los hallazgos revelan un mecanismo que probablemente opera dondequiera que los cerdos salvajes y los jabalíes se crucen.

La hibridación entre animales domésticos y vida silvestre es una preocupación creciente en todo el mundo, particularmente a medida que los cerdos salvajes y los jabalíes se superponen cada vez más. Tal hibridación a menudo se ha relacionado con el crecimiento de la población y el daño ecológico, pero los mecanismos biológicos detrás de estos cambios han seguido siendo poco conocidos. Una oportunidad inusual para investigar esto surgió después del accidente de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi en 2011. Después de la evacuación de la gente, los cerdos domésticos escaparon a tierras de cultivo y bosques abandonados, donde se entrelazaron con jabalíes. Sin introducciones repetidas y con una actividad humana mínima, la región se convirtió en un raro experimento natural en hibridación. Un nuevo estudio genético, dirigido por el profesor Shingo Kaneko, junto con el coautor Dr. Donovan Anderson de la Universidad de Hirosaki, publicado en línea en el Journal of Forest Research el 22 de enero de 2026, examina este evento y llega a una conclusión inesperada. En lugar de prolongar la influencia genética de los cerdos domésticos, los linajes de cerdos maternos en realidad aceleraron la rotación genética en las poblaciones de jabalíes. «Si bien se ha sugerido anteriormente que la hibridación entre cerdos salvajes y jabalíes puede contribuir al crecimiento de la población, este estudio demuestra, a través del análisis de un evento de hibridación a gran escala después del accidente nuclear de Fukushima, que el rápido ciclo reproductivo de los cerdos domésticos se hereda a través del linaje materno», explicó el profesor Kaneko».

Una mezcla de especies que ha dejado a los científicos en shock, ante un descubrimiento que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.