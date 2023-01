Así vive un ingeniero en un Boeing 727 en mitad del bosque

¿Te imaginas vivir en un Boeing 727 en mitad del bosque en Oregon (Estados Unidos)? Aunque parezca una locura, es la realidad de Bruce Campbell, un ingeniero eléctrico de 73 años. La idea no se le ocurrió porque se encontró con un avión estrellado mientras daba un paseo, sino que era algo con lo que soñaba desde que tenía solo 15 años.

El sueño de vivir en un Boeing 727

Todo comenzó siendo un adolescente, cuando vio un cementerio de aviones en la televisión. Fue así como decidió que quería vivir en uno, y poco a poco empezó a darle forma a su sueño. A principios de los 90, Bruce Campbell compró cuatro hectáreas de tierra en Hilsboro, un suburbio de Portland. 23 años más tarde, comenzó a utilizar el terreno para cumplir su deseo: vivir en un avión.

Para ello, contrató a una empresa de salvamento que le encontrara un avión. Unos meses más adelante, la compañía localizó un Boeing 727 con capacidad para 200 pasajeros y 100 metros cuadrados de superficie. La aeronave fue hallada en Grecia y pertenecía a la aerolínea Olympic Airways.

Pagó 100.000 dólares por él. Una vez el avión voló de Grecia a Oregon fue preparado para convertirse en una vivienda. Se eliminaron los motores y otros elementos relevantes.

Son muchas las personas que deciden dejar atrás el estilo de vida convencional y vivir viajando a bordo de una autocaravana o una furgoneta. Sin lugar a dudas, se trata de una gran alternativa para estar conectado con la naturaleza y disfrutar de la máxima libertad.

El Boeing 727 de Bruce Campbell no tiene nada que envidiar, ya que el interior se ha construido como una vivienda al uso. Cuenta con una ducha, una lavadora portátil, una nevera, una despensa… La cocina no es muy grande, pero a este ingeniero de 73 años le vale con el microndas y el horno tostador porque no suele cocinar mucho.

Justo al lado de la cocina cuenta con un sofá-cama y un espacio para trabajar. El precio de vivir en un avión en Estados Unidos es de aproximadamente 370 dólares, incluyendo la electricidad y los impuestos sobre la propiedad.

The Boeing Company es una empresa multinacional estadounidense que diseña, fabrica y comercializa helicópteros, aviones, satélites y misiles. Su origen se remonta al año 1916, y en la actualidad es uno de los principales fabricantes de aeronaves de todo el mundo. El Boeing 727 es un avión comercial que se fabricó entre los años 1963 y 1984, siendo el modelo más vendido hasta principios de la década de 1980.