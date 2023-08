Aléjalo inmediatamente de tu vida: el signo del zodiaco que debes tener cuanto más lejos mejor

El horóscopo te permite saber qué signo del zodiaco debes tener cuanto más lejos mejor, podría traerte más de un dolor de cabeza. El momento en el que nacemos nos puede dar algunas pistas de nuestro carácter. Gracias al horóscopo podemos conocernos y conocer un poco más a los demás. Si has conocido a alguien o no sabes por qué tienes ganes de alejarte de toda prisa de esa persona. Pregunta en qué momento del año ha nacido, si pertenece a esta lista de signos del zodiaco pon tierra de por medio.

Este es el signo del zodiaco que debes tener cuanto más lejos mejor

Escorpio si no le caes bien, será mejor que pongas tierra de por medio. Es una persona de la que querrás alejarte si descubres sus malas formas. Sin duda alguna no querrás tenerlo cerca cuando te lance una mirada que te dejará sin habla y con razón. Ser su enemigo es una d las peores cosas que te puede pasar, además, de que jamás te perdonará o no le podrás caer del todo bien si le has hecho algo.

Virgo puede poner nervioso a todo su entorno. Es alguien que quiere ser tan perfecto y quedar siempre bien que puede enfermar en todos los sentidos. Su energía es abrumadora y su lengua es casi tan rápida como el resto de su cuerpo. Las críticas ante un cuerpo que no le termina de gustar o una actitud radicalmente distinta a la suya pueden ser demasiado intensas.

Capricornio tanta crítica puede hacerte enfermar. Hagas lo que hagas jamás estará bien. Por mucho que quieras que las cosas salgan de la forma que deseas, al final del recorrido no conseguirás lo que necesitas. Todo cambiará y lo hará de tal forma con él, que, aunque el esfuerzo que le dediques sea enorme, al final tendrás que rectificar y quedar igualmente mal.

Libra es el rey de las palabras que acaban haciendo daño. El resto de los signos son más sutiles, pero Libra no. Dice lo que piensa y es especialmente duro con aquellos que no cumplen sus cánones de belleza. Este amante de todo lo que significa estética y belleza sabe muy bien como hacer quedar mal a otras personas. Te hará sentir mal si no le gusta lo que llevas puesto, por lo que mejor no relacionarte con él.