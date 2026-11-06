Adiós a las tablets y videojuegos: el juguete de madera de Lidl con el que los niños pueden pasar horas jugando

Encontrar un juguete capaz de mantener entretenidos a los niños sin recurrir a una pantalla no siempre es fácil. Y ahora que se acerca la época navideña, comienza esa búsqueda por parte de muchos padres, de dar con juguetes que les distraigan sin necesidad de que acaben con la tablet y el móvil. Y entre las opciones disponibles, Lidl tiene un año más una cocina de madera de Lupilu pensada para niños a partir de tres años que reproduce muchos de los elementos de una cocina real y está diseñada para que puedan inventar sus propios juegos durante horas.

Una cocina de madera que triunfa en las tiendas de Lidl cada Navidad, gracias a lo completa que es pero también por su precio. Cuesta 37,99 euros y, según la web de Lidl, está disponible online. La cocina incluye 24 piezas, efectos de luz y sonido y varios accesorios para cocinar de mentira, además de horno, microondas, frigorífico, fregadero y hasta una pequeña máquina de cubitos de hielo. Mide 66 centímetros de largo, 30 de ancho y 97 de alto, aunque puede ajustarse a tres alturas diferentes.

El juguete de madera de Lidl con el que los niños pueden pasar horas jugando

Recuerda bastante a una cocina de verdad, algo que explica buena parte de su atractivo para los más pequeños. Tiene dos placas de cocción iluminadas que incorporan sonidos de cocción y fritura, mandos giratorios con clic y una campana extractora con efectos de luz y sonido. El horno también se ilumina y lleva una bandeja, mientras que en la parte superior aparece integrado un pequeño microondas. En el lateral derecho se encuentra el frigorífico, que incorpora una máquina de cubitos de hielo.

El conjunto incluye además tres cubitos y un vaso de plástico. También hay fregadero con grifo giratorio, lavavajillas con cesta extraíble y un cubo de basura que permiten que el juego no se limite a colocar una sartén sobre los fogones y poco más. Lidl añade además una pizarra de tiza y una pared magnética con una pirámide nutricional. En el paquete vienen una tiza y ocho imanes, de modo que los niños pueden escribir, colocar dibujos o incorporar estos elementos a las historias que inventen mientras juegan.

El juguete de Lidl se adapta a tres alturas

Uno de los detalles más prácticos es que la altura se puede modificar. La estructura permite colocarla a 97, 101 o 103 centímetros, algo que ayuda a que el juguete pueda seguir utilizándose durante mucho más tiempo cuando el niño crece y evita que se quede pequeño demasiado rápido. La cocina pesa 11,5 kilos con las pilas incluidas y está fabricada en madera y plástico. Lidl señala que los elementos de madera contienen madera 100% certificada FSC. La construcción es estable y está pensada únicamente para utilizarse en interiores.

El set viene completo y además de la cocina, incluye una olla de vapor con niebla y sonido, una sartén, un tenedor para carne, una espátula, un batidor, vajilla de plástico, un vaso, delantal, paño de cocina y manopla de horno. También incorpora una cesta y una bandeja extraíbles. Las pilas necesarias vienen incluidas, por lo que puede utilizarse nada más terminar el montaje.

Un juego pensado para imitar lo que hacen los adultos

Las cocinas de juguete funcionan precisamente porque permiten copiar escenas que los niños ven a diario. Preparar una comida, poner una olla al fuego, guardar alimentos en el frigorífico o lavar los platos se convierte en parte del juego y cada niño puede inventar una situación diferente. Lidl presenta este modelo como un juguete que estimula la fantasía y la creatividad. Más allá de esa descripción comercial, el formato da margen para jugar solo o acompañado. Un día puede convertirse en restaurante y al siguiente en una cocina familiar, una pastelería o cualquier otra historia que se les ocurra.

También puede combinarse con otros sets de juego de Lupilu, por lo que es posible ampliar los accesorios más adelante sin tener que sustituir la cocina. En la web de Lidl aparecen, de hecho, otros productos de madera relacionados con alimentos y utensilios de cocina.

Cuánto cuesta y para qué edades está recomendada

La cocina de madera Lupilu cuesta actualmente 37,99 euros y Lidl la muestra disponible online. Está recomendada para niños a partir de tres años y no debe utilizarse por debajo de los 36 meses porque contiene piezas pequeñas y elementos que pueden suponer riesgo de asfixia o estrangulamiento. El fabricante también indica que debe utilizarse bajo la vigilancia directa de un adulto y mantenerse alejada del fuego. La manopla incluida es únicamente de juguete y no protege frente a superficies calientes, algo que conviene recordar si el niño juega cerca de una cocina real.

Por 37,99 euros, la propuesta reúne elementos en un sólo juguete y no depende de una pantalla para mantener la atención. Entre luces, sonidos, utensilios y compartimentos, hay margen de sobra para que cada partida sea distinta y para que los niños monten su propia cocina una y otra vez.