Adiós para siempre al bidet: su sustituto está llegando a España y va a ser tendencia en 2026

Un sustituto del bidet puede ser lo que necesitamos

Está llegando a España y va a ser tendencia en 2026

Los expertos de Braqua nos explican que los inodoros inteligentes japoneses acabarán siendo los que se convertirán en la mejor opción posible para estos días que tenemos por delante. Las ventajas de estos inodoros están muy claras:

Máxima higiene personal. El chorro de agua ajustable junto con sus sistema de secado con temperatura regulable a cada necesidad asegura una higiene íntima completa, haciéndolo un inodoro más higiénico y funcional. Se trata de un inodoro con bidet con doble función: lavado y secado.

Ahorro de espacio. Los inodoros inteligentes combinan la función de bidet con un diseño compacto, lo que permite ahorrar espacio y tener una mayor libertad en el diseño de espacios de baño.

Confort total. Estos inodoros inteligentes eliminan la necesidad de agacharse para levantar la tapa o realizar el esfuerzo de limpieza, brindando una comodidad inigualable, especialmente beneficiosa para personas mayores o con movilidad reducida.

Sistema de limpieza completa. La mayoría de los modelos incluyen una función de autolimpieza interna con agua caliente o luz UV, que elimina las bacterias dentro de la taza después de cada uso. Y para la limpieza exterior, basta con pasar una bayeta húmeda sin necesidad de productos químicos.

Solución sostenible. El inodoro japonés contribuye al cuidado del planeta, utilizando solo 3 litros de agua por descarga, un 80 % menos que un inodoro tradicional. Además, reduce significativamente el uso de papel higiénico, lo que no solo beneficia al medio ambiente, sino que también representa un importante ahorro económico. Así, establece un nuevo estándar en el diseño de baños con conciencia ecológica.

Podemos disfrutar de este tipo de elemento que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de un inodoro que nos asegurará la limpieza máxima en un abrir y cerrar de ojos. Este tipo de inodoro puede ser una manera de ahorrar espacio, sin renunciar a esa limpieza que queremos conseguir en este momento tan importante y con unas partes del cuerpo que seguramente podremos conseguir.