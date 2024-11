Adiós al problema de espacio: la técnica japonesa para ordenar ropa y ahorrar espacio

La técnica japonesa para ordenar ropa y ahorrar espacio que nos ayudará a recuperar espacio en el armario es una auténtica joya. Un tipo de forma de hacer realidad determinados cambios que acabarán siendo los que marquen un armario ordenado y en perfectas condiciones. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una manera de hacer realidad esa ropa que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Con la llegada del frío, nos damos cuenta de la importancia de tener espacio en nuestro armario.

Es la única forma de poder aprovechar al máximo el espacio, con una serie de elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por algunos detalles que serán los que harán realidad una serie de orden que es fundamental en nuestra casa. Empezando por tener el armario en orden y ganar espacio. Al final lo que queremos es que esté perfectamente organizado con un método japonés con nombre propio, en este caso Marie Kondo. La reina del orden por excelencia no ha dudado en darnos una técnica que puede ser fundamental.

Esta técnica para ordenar la ropa te cambiará la vida

El problema de poder empezar a crear algunos detalles que son claves y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado que debemos empezar a crear algunos detalles. Por lo que tenemos que aprovechar al máximo este sistema que realmente será fundamental para estos días.

Es el momento de apostar claramente por algunos detalles que estarán presentes en nuestro día a día. Vamos a gestionar algunos hechos que serán los que marcarán un antes y un después. Por lo que, tenemos que aprovechar al máximo ese espacio que es limitado.

El primer error que cometemos es tener prendas acumuladas que no te pones. Por lo que, al final puedes conseguir un tipo de cambios que pueden ser fundamentales. Un cambio que puede ser lo que marque la diferencia de todo lo que tenemos por delante y que puede ser fundamental.

Es hora de dejar muy claro que podemos conseguir de la mano de determinados aspectos que serán claves en esta gestión de los armarios. Si no te pones la ropa o no te queda bien, no tiene sentido que esté en el armario, debes deshacerte de ella directamente.

Adiós al problema de espacio

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marie Kondo en Español (@mariekondoenespanol)

Doblar la ropa es la solución al espacio de esta experta en orden. Desde Dsigno el blog de diseño nos puede dar una serie de detalles de la manera en la que conseguiremos aplicar un método infalible. Tal y como se nos muestra en esta web, es toda una celebridad que puede acabar siendo lo que marque la diferencia: «El Método KonMari sugiere que cuando almacenamos creamos la ilusión de un cierto orden, pero lo que hacemos es ocultar cosas que no necesitamos. Cuando esas unidades de almacén se llenan aparece el llamado efecto rebote. Por este motivo la organización empieza por la eliminación. El pilar fundamental del Método KonMari se basa en desechar y conservar solo lo imprescindible y lo que nos hace felices. Algo que, según apunta, debe hacerse de una sola vez y sin dejar la organización a la mitad».

Siguiendo con la misma explicación: «El método recomienda organizar por categorías, no por ubicaciones. Por lo tanto, debemos hacer una labor de investigación por toda la casa y juntar todo lo que tengamos de la misma categoría: primero la ropa, luego los libros, los papeles, los objetos varios o komono (objetos tecnológios, de baño, papelería, objetos de mascotas, etc), y terminar con los objetos sentimentales. Con cada categoría hay que hacer lo mismo: dejar todos los objetos en un montón en el suelo y escoger uno a uno los que quieres conservar».

Este método nos invita a descubrir una técnica japonesa que puede ser la que marque un antes y un después. Una manera viral de doblar la ropa que debemos empezar a poner en práctica desde ya mismo, ganaremos espacio y conseguiremos aquello que deseamos.

Te enseñamos como doblar tus franelas y ahorrar espacio en tu maleta o closet con el método KonMari de la experta organizadora Marie Kondo.

Paso a paso:

Dobla cada lado al centro, no olvides doblar las mangas también Forma un rectángulo Dobla en 3 partes comenzando de abajo hacia el cuello de la camiseta y/o franela Guarda en forma vertical en tu gaveta o cestas para ropa

Puedes poner en práctica este sistema de la mejor forma posible, con la ayuda de determinados detalles que son lo que marcará la diferencia en todos los sentidos. Tu armario parecerá más grande, simplemente, colocando bien las cosas. Ponte manos a la obra con ello.