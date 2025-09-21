Adiós al pasaporte español: las razones por las que te lo van a cancelar

Tu pasaporte español puede estar en peligro, existen una serie de motivos por los que te lo pueden cancelar, será mejor que los conozcas para que no te pase en el peor momento posible. En estos días que estamos pendientes en busca de las vacaciones soñadas, todo es posible, la documentación es un factor clave.

Podremos empezar a prepararla sin dejarnos nada y con la mirada puesta a unos días de descanso que pueden acabar siendo una pesadilla. Toma nota de qué debes hacer para mantener el pasaporte español.

El pasaporte español es uno de los más deseados del mundo

No somos conscientes de lo afortunados que somos al tener en nuestro poder un pasaporte español que puede abrirnos muchas puertas, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para viajar y con este pasaporte podemos llegar a medio mundo. Movernos por la UE con total libertad o llegar a países con los que se tiene convenio, sin necesidad de visado es algo que nos puede aportar aquello que deseamos. Por ello, este pasaporte es tan importante.

Como todo documento de este tipo, debemos comprobar antes de salir de casa que está en vigor. Muchas veces nos confiamos y eso puede acabar suponiendo el final de un viaje antes de comenzar. Es indispensable empezar a preparar las vacaciones, empezando por un elemento que debe estar ya en nuestro poder y en vigor. El pasaporte español, de lo contrario, debemos pedir cita para recibir este elemento que deberías tener en tu poder en este preciso momento.

Existen varias razones para perder el pasaporte, es decir, puede que no se pueda comprobar la identidad de la persona. Que no se parezca a la foto y no disponga de ningún documento más o que haya sido víctima de una suspensión de la nacionalidad por un motivo indeterminado. En esos casos hay que estar preparado para poder afrontar un cambio que podría acabar siendo el que nos permita seguir el viaje, antes que nada, hay que hacer todo lo posible para conservar este elemento.

En caso de vivir fuera de España o tener otra nacionalidad, es importante mantener la española activa, de lo contrario, se puede perder. Es decir, hay formas de perder la nacionalidad española que quizás no conozcas. Sin ella, no habrá ningún pasaporte que pueda entrar en vigor.

Los motivos por los que te lo van a cancelar

Un error administrativo puede llevarnos a tener algunos problemas con el pasaporte. No estar bien escritos los datos o coincidir con otra persona, son ejemplos comunes de problemas con el pasaporte. De la misma forma que lo es no mantener la nacionalidad, algo que sucede con más frecuencia de lo que nos imaginamos si vivimos fuera de España o tenemos otra nacionalidad. En ese preciso momento es cuando nos damos cuenta de la importancia de mantener bajo control un elemento tan indispensable como este.

Para mantener el pasaporte español se debe realizar un acto de conservación de la nacionalidad española. Algo que según explica el ministerio: «Los españoles nacidos a partir del 9 de enero de 1985 y que residan en el extranjero, hijos de padres españoles también nacidos en el extranjero, perderán la nacionalidad española si no realizan una declaración de conservación de dicha nacionalidad en el Registro Civil Consular. El plazo para realizar esta declaración es de tres años a partir de la adquisición de la mayoría de edad, es decir, hasta antes de cumplir los 21 años».

Hay tres tipos de personas que deben realizar este acto, de lo contrario perderán el deseado pasaporte español.

Haber nacido fuera de España a partir del 9 de enero de 1985;

Ser hijo de padre y/o madre española también nacido/a fuera de España; y

Residir fuera de España.

Este acto es muy sencillo de realizar, las personas interesadas deben trasladarse al consulado español del país en el que residan, en caso de ser hijos de españoles, al cumplir los 18 años de edad y, en cualquier caso, antes de cumplir los 21, con los siguientes documentos:

Pasaporte español vigente (original y copia simple);

Certificado literal de nacimiento español, en caso de tenerlo (copia simple); y

«Acte integrale de naissance» francés.

De esta manera podrán recuperar su pasaporte y disfrutar de las ventajas de este documento tan especial que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Una manera de hacerse y mantener un pasaporte que puede abrir muchas puertas. Ahora que empiezan los desplazamientos, es importante consultar el estado de nuestro pasaporte, manteniendo en todo momento este documento listo para poder actuar de la mejor manera posible. Siendo uno de los más poderosos del mundo en cuanto a países podemos visitar sin necesidad de visado, una larga lista que no podemos pasar por alto.