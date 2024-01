Adiós a la paella tal y como la conocías: su ingrediente estrella va a desaparecer

La paella tal y como la conocías va a desaparecer, su ingrediente estrella está en peligro, eliminando la posibilidad de hacer este plato tradicional. Hay una receta que se hace en todas las casas o en casi todas, generalmente los domingos. Es nuestro sello de identidad, una receta de esas que traspasan fronteras y se convierte en un símbolo para todos los españoles. Pero el cambio climático está poniendo en riesgo un tipo de receta de primera calidad que debemos tener en cuenta. La paella tal y como la conocías está a punto de desaparecer.

La paella tal y como la conocías está en riesgo de extinción

Cada casa hace la paella de una manera distinta, aunque la receta es universal, estamos ante un producto que va variando con el paso del tiempo y que puede acabar siendo el que marque la diferencia. De marisco o de carne, hay muchas formas de hacer la paella, pero solo una de hacerlo bien.

Este ingrediente ha desaparecido de las casas más modestas, pero también de determinados restaurantes. Es algo que puedes ver a simple vista, para hacer una buena paella, se necesita el azafrán que le aporta el color que necesita. Añadirle un colorante alimentario es destruir nuestro plato estrella.

Una paella con colorante alimentario, además de no ser saludable, ya que está hecho con un producto que no es bueno, puede acabar siendo lo que marque la diferencia en un futuro. Si hay un ingrediente de la paella que está en serio riesgo climático, es un azafrán que se ha intentado recuperar en nuestro país, aunque no es nada fácil conseguir que crezca y producir una cantidad que salve a nuestra paella.

Su ingrediente estrella va a desaparecer

El azafrán es el ingrediente estrella de la paella que va a desaparecer en cuestión de años. En estos días de cambio climático se ha visto como se trata de un ingrediente muy delicado y difícil de cultivar, tanto es así que su precio ya va camino de los 2.000 euros el kilo, es literalmente un oro naranja que hace que nuestras paellas sean las mejores del mundo.

Se produce en Irán y en la India, pero los últimos tiempos no han tenido producciones abundantes. Las temperaturas extremas que el planeta está viviendo ponen en riesgo la llegada del azafrán a nuestras cocinas. Pese a que se ha intentado cultivar en algunos puntos del país, no es fácil conseguir una producción tan extensa y productiva como las de los países de oriente.

La cantidad de azafrán que se necesita para llegar al kilo es cada vez mayor ya que las flores parece que no dan el resultado que desearíamos. Con lo que al final del recorrido y viendo que la producción se va reduciendo está dando lugar a una crisis entre los mejores paelleros del mundo. España se enfrenta a una crisis con uno de sus ingredientes estrella.

Podemos encontrar en España 0,5 gramos de azafrán por unos 8 euros. Con lo cual, nos podemos hacer una idea de lo que cuesta. Un producto de lujo que hace no tanto tiempo costaba mucho menos y era un básico de todas las paellas. Ahora tenemos que ver como el colorante le gana terreno.

Si queremos hacer una paella con todo lo necesario, debemos tener en cuenta que un buen azafrán es el toque final que le dará el sabor, el color y es alegría que la convertirá en la mejor opción posible para un domingo al mediodía de celebración y buenas sensaciones.