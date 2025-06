Adiós a la mampara de la ducha: la tendencia que está de moda y que no vas a tener que limpiar tanto

La tendencia que está de moda y que te hará acabar con esas horas de más limpiando la mampara de ducha que puedes evitar con esta novedad. El baño se ha convertido en un cambio significativo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Es hora de apostar claramente por un cambio de una tendencia que puede jugar en nuestro favor.

La mampara de ducha tiene los días contados

Esta es a tendencia que está de moda y con la que no vas a tener que limpiar tanto

Tal y como nos explican los expertos del blog de Bauhaus: «Las duchas con muro y cristal siguen siendo una solución ideal para cuartos de baño pequeños, lo que demuestra la alta demanda que sigue teniendo este tipo de reforma. Sus ventajas son indudables… Por un lado, evitan la engorrosa tarea de limpiar las mamparas, ya que solo disponen de un pequeño cristal en la parte alta del murete, sencillo de mantener en buenas condiciones. Y, por otro lado, permiten disponer de una ducha de obra con el mismo suelo del resto del cuarto de baño, sin recovecos ni escalones, sin duda, una de las ideas más codiciadas en interiorismo».

Las ventajas de este tipo de elemento constructivo son enormes y pueden ser un motivo de peso para que coloquemos este elemento en nuestro cuarto de baño. Desde el mismo blog apuntan a varios motivos que nos llevarán a dar este paso importante:

Aíslan la ducha del resto del cuarto de baño, por lo que cabe la posibilidad de que este lo use más de una persona en horas de “máxima afluencia”. Son fáciles de limpiar, combinadas con un suelo de obra, en lugar de un plato prefabricado, ya que no presentan recovecos ni necesitan que se renueve la silicona. Al tiempo que se friega el resto del cuarto de baño, se limpia el suelo de la ducha con la propia fregona. Además, como no presentan escalones, son cómodas y seguras. Son una opción muy estética, al mantener el mismo revestimiento del resto de las paredes. Incluso permite dejar una pequeña superficie a modo de estante, flanqueada por detrás por el cristal. Además, es un procedimiento relativamente sencillo de poner en práctica: «Una vez levantado el muro, solo hace falta revestirlo con el material elegido. Aunque antes se llevaba mucho el azulejo con juntas o el gresite, actualmente los revestimientos cerámicos tienen formatos alargados horizontales mucho más grandes. Y si son rectificados, dan la impresión de paredes continuas sin juntas, más higiénicas y estéticas».

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades destacadas que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta y puede llegar a ser el que marcará un antes y un después. Es momento de apostar por una serie de novedades que serán claves y que nos llevarán a dejar atrás la costosa mampara de ducha.