Adiós a las duchas de toda la vida: el invento japonés que se está poniendo de moda y que va a cambiar nuestro futuro

Durante muchos años, nuestra rutina de ducha ha sido exactamente la misma: abrimos el grifo, regulamos la temperatura, nos aplicamos gel y dejamos que el agua haga su trabajo. Ni siquiera nos planteamos que las duchas de toda la vida puedan tener los días contados, pero, en pleno siglo XXI, la tecnología hace que este escenario esté cada vez más cerca.

En este contexto, desde Japón llega una propuesta que parece sacado de una película de ciencia ficción: una «lavadora humana» capaz de lavar y secar a una persona en apenas 15 minutos sin que ésta tenga que hacer nada. Un sistema revolucionario que promete cambiar por completo el futuro no sólo del bienestar y la higiene, sino también de nuestra relación con las nuevas tecnologías.

La ‘lavadora humana’ que acabará con las duchas de toda la vida

El dispositivo se llama Mirai Ningen Sentakuki, que se puede traducir como «lavadora del ser humano del futuro». Se trata de una cápsula automatizada desarrollada por la empresa japonesa Science Inc., con sede en Osaka, y presentada oficialmente durante la Expo 2025. Allí, miles de visitantes pudieron comprobar de primera mano cómo funciona esta «ducha del futuro», que prescinde de muchos de los elementos que consideramos esenciales hoy en día, como la mampara, la alcachofa o la toalla.

«Es una reproducción científica moderna de la lavadora humana que se exhibió en la Expo de Osaka de 1970 y que se convirtió en un fenómeno, pero ahora incorpora funciones aún más futuristas», explica la empresa Science en su folleto de presentación.

¿Cómo funciona?

El proceso comienza cuando la persona accede a la cápsula y se sienta en una especie de asiento reclinable. Cuando se cierra la cabina, el sistema comienza a funcionar de manera automática. En primer lugar, la cápsula se llena de agua templada mezclada con microburbujas de aire, las cuales se generan mediante tecnología ultrasónica.

Estas microburbujas, a diferencia del agua convencional, pueden penetrar en los poros de la piel y desprender la suciedad, el sudor y las células muertas sin necesidad de frotar ni de utilizar grandes cantidades de jabón. Durante los aproximadamente 15 minutos que dura la sesión, distintos sensores analizan parámetros fisiológicos del usuario, como su ritmo cardíaco o ciertas reacciones corporales. Con estos datos y gracias a la Inteligencia Artificial, el sistema ajustala temperatura del agua, la intensidad del flujo, la iluminación ambiental e incluso la música o las imágenes proyectadas en el interior de la cápsula.

Por lo tanto, el objetivo de esta cápsula que promete relegar a un segundo plano las duchas de toda la vida, no es simplemente limpiar, sino crear un espacio donde los usuarios puedan relajarse.

Precisamente, la empresa desarrolladora ha hecho especial hincapié en el bienestar emocional, combinando agua, sonido, luz y aromas para disfrutar de una experiencia similar a la de un spa. Una vez finalizada la sesión, el propio dispositivo se encarga del aclarado y del secado, de modo que la persona puede salir de la cápsula lista para vestirse.

«El sensor acoplado a la espalda mide en tiempo real los datos biométricos del bañista, como el ritmo cardíaco, y a partir de esa información optimiza el entorno del baño para ofrecer un espacio en el que la persona pueda relajarse y renovarse. Se proyectan imágenes adaptadas al estado físico y mental del usuario y se controla la intensidad del flujo de agua mientras se observa su reacción, creando una experiencia de baño mucho más cómoda».

Sobre su tecnología clave, la empresa explica que «kas microburbujas ascienden lentamente hacia la superficie del agua a una velocidad de apenas unos centímetros por minuto. Muchas de estas microburbujas tienen carga negativa, algo que ha sido confirmado en nuestros centros de investigación. La materia orgánica, en cambio, tiene carga positiva, por lo que las burbujas se adhieren a ella, la desprenden y luego ascienden junto con esa suciedad hasta la superficie».

Comercialización

Aunque en un principio este proyecto nació como un concepto experimental, tras la buena acogida en la Expo 2025, Science Co. ha confirmado la venta de varias unidades a hoteles y centros de bienestar en Japón.

La primera instalación comercial está prevista para 2026 en un hotel de Osaka, donde los huéspedes podrán disfrutar de esta experiencia exclusiva. Sin embargo, la llegada de la «lavadora humana» a los hogares no se producirá en un futuro cercano, principalmente por motivos económicos. Cada unidad tiene un precio muy elevado, comparable al de un coche de alta gama.

En relación con su futuro comercial, la empresa aclara: «en el futuro, si la tecnología continúa evolucionando y se establecen sistemas de producción en masa, existe la posibilidad de que surja un modelo más asequible para uso doméstico».

En definitiva, a corto plazo, nadie espera que las duchas de toda la vida desaparezcan. Sin embargo, inventos como éste muestran cómo la higiene y el bienestar podrían cambiar por completo en las próximas décadas.