‘Vallesordo’, el ‘Billy Elliot’ de la literatura que se engancha a ‘Fama, ¡a bailar!’

Los editores por cuyas manos ha pasado lo describen como «el descubrimiento» de 2025, un Billy Elliot que en lugar de practicar ballet en pantalla lo hace deslizándose entre página y página, a través de la escritura de Jonathan Arribas, el alter ego del protagonista de Vallesordo (Libros del Asteroide). Tantos elogios ha recibido la historia como la voz del autor, «llamado a convertirse en uno de los escritores más interesantes de su generación».

Si Billy Elliot se dejó embaucar por la severa señora Wilkinson, Nico lo hace por unas clases más accesibles, las del talent show Fama, ¡a bailar! que se emitió en Cuatro entre 2008 y 2011. El pequeño proyecta sus sueños en sus ídolos, especialmente en Yure, «que es de Canarias y tiene pelo de leona». Con una tierna narración, el lector sigue los pasos del protagonista y asiste a sus fantasías de participar en el reality.

En ese camino le acompañan, aunque en un segundo plano, Abuela y Tía Justi, mientras que la Zamora rural dibuja el telón de fondo de esta travesía y de esta historia que aborda, a su vez, el valor de un niño. Porque si algo caracteriza a Vallesordo es la valentía que muestra esa voz con la nobleza típica de la infancia combinada con la ilusión de la misma.

El de Vallesordo es un relato tan cercano que desprende calor y crea hogar. El lector se siente en casa, con la nostalgia de los recuerdos de su propia infancia, y acompañado por una narración tan especial que en ocasiones recuerda al principio de La habitación (Lenny Abrahamson) y la voz en off de Jacob Tremblay, cuya visión -propia de un niño de cinco años que vive impresionado a medida que conoce el mundo- conquistó a toda la industria del cine en 2015.

«Haz el favor de bajar la música, Nico, que luego pasa alguno por el camino, lo oye, y ya está largando en el bar al día siguiente.

Abuela siempre estaba con eso, con lo que iba a hablar no sé quién al día siguiente, todo el rato igual. Dejó las bolsas en el suelo y se sentó en el poyo.

¿No ves que se ve todo desde fuera, que las paredes son muy bajas? Cualquiera que pase por ahí con el tractor y le dé por asomarse, te ve bailando aquí como bailas tú, ¿y luego qué?

Abuela dijo eso con voz triste, pero no me dio pena, me dio enfado, porque tenía mucho morro, y cuando quería que le hicieras caso, ponía la voz así, y a mí no me daba la gana, en mi corral mandaba yo».